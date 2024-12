Várpalota mellett a járásból, illetve a Veszprém vármegyei 2. számú országgyűlési választókerületből is sokan jöttek el arra a lakossági fórumra, melyet a magyar kormány országjárása keretében tartottak a képtárban.

Az eseményen elsőként Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, majd Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, Varga Mihály legutóbbi, 2014-ben tett várpalotai látogatása óta nagy utat tett meg a település. – Nagyon büszkék arra a fejlődési pályára, amelyre az elmúlt 10 évben rátért Várpalota – fogalmazott a városvezető, aki a folyamatos gazdasági növekedés fenntartásához a tárcavezető további támogatását is kérte.

– A magyar kormány azért tart rendszeresen nemzeti konzultációt, mert fontosnak tartja a különböző témákban kikérni az emberek véleményét, s ez immáron a tizennegyedik alkalom, melyet a jelenleg zajló világszintű gazdasági fordulat tesz indokolttá – mondta el Varga Mihály.

Varga Mihály a kormány gazdaságélénkítő programját ismertette Várpalotán

Fotó: Szabó Péter Dániel

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a világgazdaságban jelenleg recesszió tapasztalható, amit a covid-világjárvány okozta gazdasági sokk, illetve az orosz-ukrán háború okozott. Emellett az Európai Unió olyan, a magyar kormányzat szerint elhibázott szankciós politikát vezetett be Oroszországgal szemben, amely elkezdte Európát leválasztani Oroszországról, majd Ázsiáról is.

– Brüsszel a jelenlegi gazdaságpolitikával rossz vágányra tereli az uniót – jelentette ki a pénzügyminiszter, majd hozzátette, a magyar kormány ezzel szemben a gazdasági semlegesség mentén kíván együttműködni minden olyan országgal, ahonnan gazdasági előnye származhat hazánknak.

Varga Mihály a kormány gazdaságélénkítő programjáról is beszélt, melynek fő pillérei a béremelés, a lakhatás, illetve a kis- és középvállalkozások támogatása. A pénzügyminiszter kiemelte: fontos azoknak a programoknak az elindítása, amelyek révén a kis- és középvállalkozások különböző beruházásokat valósíthatnak meg, ezzel is lendületet adva a magyar gazdaság növekedésének. Emellett adókedvezményekkel is segíti őket a kormány.