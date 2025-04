Ötszázmilliós csoda

Nem mindennapi küzdelem zajlott az elmúlt hónapokban Ágostonért, akinél akut myeloid leukémiát diagnosztizáltak, és csak az USA-ban elérhető immunterápiával léphet a gyógyulás útjára, ami 500 millió forintba kerül. A kisfiúért adománygyűjtés indult, a hatalmas összeget 22 nap alatt sikerült előteremteni.

Így most már nincs anyagi akadálya annak, hogy Ágoston élete egy hatalmas fordulatot vegyen. Anyagi támogatással több mint 31 ezer ember és 46 cég állt a család mellé, jótékonysági események, licit segítette a kampányt és még sokkal többen szeretettel, odafigyeléssel és tenni akarással segítették e nemes ügyet. Még Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka jótékonysági licitre bocsátott egy Dominik által dedikált Liverpool-mezt, mely végül 5 millió forintért kelt el!

Ágoston példája is jól bizonyítja, hogy mi, emberek, bár sokfélék vagyunk, sok mindenről mást gondolunk, mégis van, akiért, amiért ellentéteinket félre tudjuk tenni és együtt képesek vagyunk akár hegyeket is megmozgatni. Bízzunk benne, hogy Ágoston után Chen Simi gyógyulásához is összegyűlik a remélt pénzösszeg.