Kezdődik az iskola energetikai korszerűsítése

Köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője elmondta, örül az ilyen rendezvényeknek, amelyek azt bizonyítják, hogy az uniós forrásokat megfelelően használja fel az ország.

Navracsics Tibor, Egyházi Andrea és Schwartz Béla polgármester projektindítón.

Fotó: Gyarmati László

Az uniós támogatások számunkra megbecsült források, amelyeket kitüntetett célok megvalósítására fordítunk. Az oktatási infrastruktúrára fordított összeg az egész Magyarországot és az Európai Uniót is versenyképesebbé teszi. A fejlesztés a területi egyenlőtlenségeket is csökkenti. Ajka nem tartozik a lemaradó térségek közé, de a város az elmúlt 35 évben nagy erőfeszítéseket tett, hogy megőrizze vezető pozícióját. Ma ezek a pozíciók erősek, Ajka ismét növekedni tud, a Pannon Egyetemmel és a tankerületi központtal együttműködve minőségi munkaerőképzésére törekszik. Az oktatási intézmény erősödése hozzájárul a helyi közösségek erősödéséhez is. Ajka fejlődése azt mutatja, hogy tudatos építkezés valósult meg. Nincs annál nagyobb öröm, mint egy, a jövőt szolgáló intézmény megújítása.

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója a nyáron induló beruházásról szólva elmondta, hogy a tantermek és a kiszolgáló helyiségek villamos hálózatának felújítása, a lámpatestek energiatakarékosra cserélése, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére szolgáló termek részleges felújítása, bővítése, akadálymentes mosdó és parkoló kialakítása, a hátsó bejárat akadálymentesítése a cél. Az épület tetejére napelemet telepítenek, elvégzik a külső hőszigetelést és a nyílászárók részleges cseréjét. A pályázat 15 millió forint értékben az oktatást segítő szoftvereket, interaktív kijelzőket, tantermi bútorzatot is tartalmaz.