Felfoghatatlan! – Egyre gyakoribb az állatkínzás a vármegyében

Legfrissebb cikkünkben egy pápai férfiról írtunk, akiről megdöbbentő videót készítettek, melyen egy tehetetlen kutyát húz maga után pórázon. A kutya mozdulatlanul feküdt, a férfi pedig kegyetlen közönnyel vonszolta tovább a szerencsétlen állatot. Az állatkínzást bemutató felvétel nyilvánosságra kerülése után a felhasználók dühösen reagáltak: rengeteg bosszúszomjas komment árasztotta el a videó alatti felületet. Sokan súlyos büntetést, mások önbíráskodást követeltek.

Az állatkínzás legkülönfélébb formái jelentek meg a vármegyében

Fotó: Jásdi Történések

Az állatkínzás nem ismer határokat

Ezt megelőzően szintén Pápán egy hároméves labrador esett áldozatul az embertelen cselekedetnek az egyik lakóparkban. Valaki ugyanis a jutalomfalatokba szöget, éles tárgyakat helyezett el, fagyálló folyadékkal itatta fel a falatokat. A labrador amiatt halt meg, mert a fagyállóval átitatott eledelt az udvarra dobták be. Hasonló, de szerencsésebb kimenetelű esetről számolt be ugyanitt egy másik gazdi, akinek vizslája és Yorkshire terrier kutyája is egyik reggelre rosszul lett, bár a négylábúak sok szenvedésen mentek keresztül, ők túlélték a mérgezést.

De nem csak Pápán, hanem a Bakonyban is találtak már pengékkel ellátott kolbászokat. Olyan udvarokba dobták be ezeket a falatkákat, ahol kutyák laknak. Jásdon jó pár éve macskák elleni kegyetlenséget kísérelt meg valaki a településen sorozatosan és hasonló módszert alkalmazott.

A történetek ismét rámutatnak arra, hogy hazánkban még mindig előfordulnak ilyen megrázó esetek, amelyek mélyen megingatják az állatokkal szembeni társadalmi felelősségérzetet. Bár az állatkínzás bűncselekmény, és a törvény lehetőséget ad a felelősségre vonásra, sokan úgy érzik, a hatóságok fellépése gyakran nem elég gyors vagy hatékony.