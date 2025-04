Kádban mobilozott: halálos áramütést szenvedett egy 13 éves kislány

A Tények információi szerint áramütés ért múlt hétvégén egy nyíregyházi kislányt, aki a fürdőkádban ült és miközben mobilozott a telefonja töltőn volt. A telefon valószínűleg kicsúszott a kislány kezéből és a vízbe esett, mely következményeként áramütés érte a lányt, aki azonnal elájult. A kislányt újra kellett éleszteni, az orvosoknak és a mentőknek sikerült stabilizálni az állapotát. A nyíregyházi kórházba vitték, de annyira súlyos volt az állapota, hogy mentőhelikopterrel a miskolci kórház égési centrumába szállították át. A lány testének bal oldala súlyosan megégett.

A kislányt az áramütés okozta égési sérülések miatt mentőhelikopterrel szállították át a miskolci kórházba

Fotó: Tények

Az áramütést szenvedett kislány belehalt sérüléseibe

A Tények riportjában Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta: „– A bajtársaink szakszerű és kitartó újraélesztésének köszönhetően 10 perc múlva visszatért a szívműködése. Az állapota stabilizálása után a lányt azonnal intenzív osztályra szállították.”

A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a csaknem tragédiával végződő baleset körülményeit. A család ismerősei imádkoznak a kislány életéért. – írta a Tények.

„Sajnos, ez bárkivel megeshet. Sokan mondogatják, hogy ez a szülők hibája, de ez nem igaz. Miért is kellene ellenőrizni egy 13 éves lányt azért, mert fürdeni megy? És különben is, a telefonhasználat már mindennapos, van, aki ott olvas könyvet. Szegény szülők, így is a poklok poklán mehetnek keresztül, nem kell az ítélkezés is. Csak egyet lehet: drukkolni azért, hogy Laura felépüljön” – vélekedett egy nyíregyházi férfi. A SZON információi szerint a lány szerető, odafigyelő családban él, szeretteinek a baleset óta sem éjjele, sem nappala. Ismerősei és barátai imaláncot indítottak érte.

Nagy Luca azonban nem élte túl a küzdelmet. A gyermek iskolája, a nyíregyházi Herman Ottó Tagintézmény egy szívszorító bejegyzésben búcsúzott egykori diákjától.