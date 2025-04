Nótár Mary szerint Aurelio újjászületett a tűzvészben + (videó)!

A Nagy Duett hetedik adásában ismét Nótár Mary és partnere, Aurelio bizonyult a közönségkedvencnek. A mulatós énekesnő és a botrányhős valóságshow-szereplő párosa hétről hétre egyre erősebb produkciókat hoz – ezúttal viszont a háttérben valódi életveszély árnyékolta be a színpadra lépésüket, Aurelio autója kigyulladt.

Forrás: Caversaccio Aurelio Instagram-oldala

Aurelio autója kigyulladt, percek alatt porrá égett – és egy élet, ami megmaradt

A hetedik élő show előtti napon Aurelio autója kigyulladt az M6-os autópályán. Az eset nemcsak ijesztő, hanem sokkoló is volt: a jármű percek alatt porig égett. A szerencsének – vagy, ahogy Mary fogalmazott, az isteni gondviselésnek – köszönhetően a fiatal férfi sértetlenül megúszta az esetet.

Kaptál egy új életet, újjászülettél

– mondta Nótár Mary a történtek után Aureliónak. Az énekesnő nagyon megijedt, amikor értesült a tűzről.

Teljesen pánikba estem. Amikor meghallottam, hogy mi történt, azonnal indultam volna hozzá

Szerencsére a valóságshow-sztár családja hamar a helyszínre ért, így Mary végül a stúdióban találkozott újra partnerével.

Megkönnyebbültem, amikor megláttam. És ő ott volt a főpróbán – ez számomra emberségből jeles!

– fogalmazott az énekesnő.

A siker nem maradt el a nehézségek ellenére sem

A próbán való részvétel után Aurelio és Mary az esti élő adásban is bizonyítottak: nemcsak a zsűrit, de a közönséget is újra elbűvölték. A történtek fényében a siker még nagyobb jelentőséggel bírt – nemcsak egy jól sikerült duett szólalt meg, hanem egy valódi emberi történet is: a küzdelem, a barátság és a hála története.

Fotó: Szabolcs László/Forrás: metropol.hu

Mary szerint a legfontosabb, hogy Aurelio egészségesen, sértetlenül került ki a tűzből. Az anyagi kárt szerinte nem érdemes felnagyítani:

Az autó pótolható, az élet nem. Most nem a pénzt kell nézni, hanem azt, hogy egy tragédiától menekült meg.

A Nagy Duett történetének egyik legmeghatóbb hátterű fellépését láthattuk – és talán pont ez adott annyi erőt a párosnak, hogy ismét a csúcsra énekeljék magukat.

Így égett Aurelio autója: