Nemzeti vagyontárgy lehet a Kisfaludy ház

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a Badacsony hegy ezen emléke is állami tulajdonba kerülhet.

A Badacsony hegy újabb emléke kerülhet állami tulajdonba

Fotó: badacsonytordemic.hu

A Badacsony hegy másik emléke már állami tulajdonban van

- A XIX. század első fele kultúrtörténetének két jelentős emléke áll a Badacsony hegy oldalában: Szegedy Róza háza és férje, Kisfaludy Sándor háza. Az elmúlt évszázadok azt a tulajdoni furcsaságot hozták, hogy míg az előbbi állami tulajdonba került, addig a Kisfaludy ház önkormányzati tulajdonban van. Ezért a nemzeti vagyonról szóló törvényhez módosító indítványt fűztem és kezdeményeztem, hogy a Kisfaludy ház is kerüljön tartósan a nemzeti vagyontárgyak körébe. A kormány már támogatja a kezdeményezést, amennyiben az Országgyűlés is támogatni fogja az elkövetkező hetekben, úgy a Kisfaludy ház jövője is biztosított lesz, hiszen a tartós nemzeti vagyontárgyak körébe tartozik majd - mondta Navracsics Tibor.