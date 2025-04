Üresen áll az egykori BM-üdülő a Balatonnál

A BM-, vagyis belügyminisztériumi üdülő évek óta elhagyatottan állhat a Balaton partján. Bár a képek készítője nem árulta el, merre található az épület, a kommentelők szerint Balatonlellén áll az üdülő, ami már több mint 20 éve zárva.

BM-üdülő a Balaton mentén

Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Az egyik hozzászóló ezt írta az urbex képekkel kapcsolatban: „Nem értem, miért kellett gyakorlatilag majdnem az összeset bezárni. Siófokon is csak van BM-üdülő, 2017 óta hozzá se nyúltak, sajnálom, még én is dolgoztam ott. Elküldtek minket, mindenkit, hogy majd felújítás, így, úgy, aztán azóta is csak árválkodik szegény." Sokak szerint a BM-nél dolgozók megérdemelnék, hogy felújítás után itt pihenjenek családjukkal.

A presszó is üresen áll

Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Kincsek az egykori Balaton menti BM-üdülő falai között

Az üdülőn belül található egy könyvtár, melyben több száz könyv árválkodik, várva, hogy valaki a kezébe vegye őket. Sokan ajánlkoztak a hozzászólók közül, hogy megmentenék az elhagyatott könyveket, hiszen ezek között igazi kincsek is rejtőzhetnek a gyűjtők vagy könyvmolyok számára.

Több száz könyv várja, hogy megmentsék

Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

De van még itt négy főzőüst is, melyeket nagyüzemi konyhákban szoktak használni, és valószínű, hogy most is szívesen befogadná több hely. Állapotuk viszont nem tudjuk milyen, lehet, hogy a felújítás árából már egy vadonatújat is lehetne vásárolni, de egy próbát megérne.