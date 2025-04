A Balaton keletkezésének legendája

A Balaton keletkezésére tehát több legenda is született. Az óriásokon kívül sárkányoknak tulajdonítják legnagyobb tavunk létrejöttét. Nem tudni hogy az óriások és a sárkányok egyszerre éltek-e és valóban kinek köszönhetjük a Balaton és a környező hegyek létezését, de talán nem is fontos – írja a bakonycentrum.hu.

Fotó: bakonycentrum.hu

A monda szerint a Bakony erdejében egy 24 fejű sárkány élt réges-régen. Minden feje egy lányt követelt magának eledelül, minden egyes nap a környező falvakból, rettegésben tartva ezzel a helyieket. Mivel senki sem mert szembe szállni a rettentő sárkánnyal, a helyiek vérző szívvel ám de engedelmeskedtek a zsarnoknak. A sárkány étvágya pedig nőttön nőtt.

Balaton, a vidék legerősebb férfija

Egy napon a vidék legerősebb férfijának mondott Balatonnak a jegyese került sorra. Balatonnak azonban esze ágában sem volt átengedni szerelmét a sárkánynak. Elbújtatta a Badacsony sűrű erdejében, és napokig sikerült is megóvni őt a sárkánytól. Az éhes sárkány üvöltése betöltötte a Bakony erdejeit, dühe napról napra nőtt, ahogy jussát követelte, nem hagyva békét a környék lakóinak. A tizenharmadik napon előbújt barlangjából és tüzet okádva a földet kezdte kaparni hatalmas körmeivel, követelve a neki járó fiatal leányt. Kaparásai nyomán forrás fakadt a völgyben és egy nap alatt az tóvá duzzadt mélységes dühének nyomában. Balaton megelégelte a sárkány dühöngését, szablyát ragadott és kiállt a sárkány ellen harcolni. Balaton hősiesen küzdött a sárkánnyal, csatájuk napokig tartott. Balaton minden egyes fejet egyenként vágott le a sárkány nyakáról, azonban az utolsó fejjel együtt ő is az újdonsült tóba hullott. Látva szerelme halálát jegyese is a habokba vetette magát.

A helyiek a hősies férfi tiszteletére Balatonnak nevezték el az újdonsült tavat. A hatalmas csata után pedig Balaton és mátkája tiszteletére óriási lakomát rendeztek. A sárkányok eltűntek de a bakonyi legendák ma is velünk élnek.