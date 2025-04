Indul a hajózási szezon Balatonfüreden

A tavasz nemcsak a természetet ébreszti fel, hanem a balatoni hajózási szezont is elindítja. Április 18-tól megnyitja kapuit a megújult balatonfüredi kikötő, így a hajózni vágyók immár a festői Balatonfüredről is vízre szállhatnak. A tavaszi szünet ideje alatt, április 18. és 27. között naponta indulnak menetrendi hajójáratok Tihanyba és Siófokra, emellett az egyórás sétahajózás is újra elérhető a városból.

Fotó: Bahart Zrt.

A balatoni hajózás élménye tavasz idején különösen varázslatos: a friss levegő, a hullámok, a napfényben csillogó víztükör és a part menti táj látványa egyedülálló módon kapcsol ki és tölt fel. A sétahajók ideálisak egy könnyed családi programhoz, romantikus pillanatokhoz vagy éppen egy nyugodt, szemlélődő délutánhoz.

Aki a kirándulást összekötné egy rövid utazással is, menetrendi járattal gyorsan és kényelmesen juthat át a közeli Tihanyba vagy akár Siófokra is – így a hajózás nemcsak élmény, hanem praktikus közlekedési forma is lehet.

A tavaszi Balaton sajátos hangulata, a feltöltődést kínáló programok és a most újrainduló hajóforgalom mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy már áprilistól életre keljen a magyar tenger környéke.