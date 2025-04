Külföldi autóval karamboloztál? Így intézd el gyorsan és gond nélkül

A legelső és legfontosabb, derül ki a Vezess.hu cikkéből, hogy ha van sérült, azonnal értesíteni kell a mentőket, és a kiérkezésükig ellátni a sebesültet. A helyszín biztosítása is fontos, hogy ne történjen további baleset.

Ne essünk pánikba akkor sem, ha külföldi rendszámú autó a baleset másik érintettje

Fotó: PixelsEffect/Forrás: Getty Images

Akár Magyarországon, akár külföldön történik a karambol, soha ne hagyjuk el a helyszínt – főleg nem akkor, ha mi okoztuk a balesetet, mert ez súlyos következményekkel járhat. Ha nincs sérült, kezdjük meg a helyszín biztosítását és dokumentálását: fotózzuk le a sérült járműveket, a helyszínt, és gyűjtsük össze a másik jármű rendszámát, típusát és a sofőr adatait is.

A törvény szerint kötelező adatokat cserélni a balesetben érintett feleknek: meg kell adni a nevünket, lakcímünket, rendszámunkat, és biztosítónk adatait is. Külföldi jármű esetén legalább a rendszámot és az autó alapvető jellemzőit mindenképpen rögzítsük.

Ha a másik jármű vezetője nincs jelen, a károkozónak akkor is hátra kell hagynia az elérhetőségeit, és jelentenie kell az esetet a biztosítójának. Személyi sérülés esetén kötelező rendőrt hívni. Ha csak anyagi kár keletkezik, nem muszáj értesíteni őket, de külföldi autó érintettsége esetén érdemes, mert ez segíthet a későbbi ügyintézésben.

Baleset és biztosítás

Hasznos, ha kéznél van a kék-sárga baleseti bejelentő (vagy az e-kárbejelentő applikáció), mert ezzel egyszerűen rögzíthetők az események – még akkor is, ha a másik fél járműve külföldi. A balesetet mielőbb jelentsük be a saját biztosítónknál, és ha tudjuk, a másik fél biztosítóját is értesítsük.

Nem EU-s jármű esetén bonyolultabb az ügyintézés – hogy ilyen esetben mi a teendő, kiderül a Vezess.hu cikkéből.