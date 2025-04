Tragikusan fiatalon hunyt el a szeretett, hős tűzoltó, társai megható megemlékezést tartottak (+ videó)

Tomi, emlékedet sosem felejtjük! – ezt írták ki a zirci tűzoltóság közösségi oldalára szombaton. Németh Tamásra gondoltak, aki motorosbaleset áldozata lett: 39 évesen hunyt el, elé kanyarodott egy jármű... A tűzoltás, a műszaki mentés, a tűzmegelőzés területén több mint másfél évtizedes gyakorlattal rendelkezett, pályája kezdete óta Veszprém vármegyében dolgozott. Számos tűzesetnél és balesetnél ő segített, a hős tűzoltó.

Balesetben elhunyt társukra emlékeztek a zirci tűzoltók szombaton

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Épp tíz esztendeje, 2015. április 26-án hunyt el a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság laktanyájának névadója. A zirci tűzoltóság létrehozója, alapítója volt, ezért a zirciek a laktanya előtt idén is úgy emlékeztek rá szombaton kora délután, ahogy az elmúlt években. Azt pedig, hogy milyen nagy szükség van ebben bakonyi kisvárosban tűzoltókra, a gyakori fakidőlések, a napokban történt közlekedési balesetek is indokolják. A megemlékezés előtt is épp egy baleset helyszínén segítettek a zirci tűzoltók, a 82-es főútról sodródott le egy kisteherautó.

Az egy évtizeddel ezelőtti szomorú napról a Napló és a Veol.hu is írt, ugyanis akkor Németh Tamás már a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói posztját töltötte be. Akkoriban vasárnap Kapolcs és Monostorapáti között haladt motorral, amikor a tragédia bekövetkezett.

Baleset miatt vesztettük el korán a tűzoltót

Németh Tamás korábban dolgozott a Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál, ahol szolgálatparancsnok-helyettes volt. A Veszprém Megyei Tűzoltó Parancsnokságon megelőzési főelőadó, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál mentésszervezési kiemelt főelőadó, megelőzési osztályvezető. Később a Zirci Önkéntes Tűzoltóság elnöke, majd a Pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka lett. 2011. június 16-tól a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója volt.

Korábbi cikkünk szerint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola tűzvédelmi mérnöki karán végzett Budapesten. Munkavédelmi technikusi végzettséggel, rendészeti szakvizsgával rendelkezett. Fakitermelő tanfolyamot végzett, búvár és ipari alpin ismereteket is szerzett. Munkájáért „Bátorságért érdemjel” kitüntetésben részesült.