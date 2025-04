Így akartak 30 millió forintot kicsalni egy balatonalmádi nőtől

A nyomozás adatai szerint 2025. április 14-én délelőtt egy magát banki alkalmazottnak kiadó ismeretlen személy azzal hívta fel a Balatonalmádiban élő sértettet, hogy gyanús tranzakció van a számláján, melyet a sértett banki kapcsolattartója kezdeményezett. Arra kérte a sértettet, hogy „vonja vissza” a tranzakciót és egy „biztonságos”, a hívó fél által megadott bankszámlára utaljon át 985 000 forintot. A megtévesztett sértett az utalást végrehajtotta, a pénz pedig a csalók számláján landolt.

A csaló banki alkalmazottnak adta ki magát

Fotó: illusztráció

Ezután a telefonáló arra is rávette a nőt, hogy töltse le elektronikai eszközére az AnyDesk programot, melynek révén aztán az elkövetők már a sértett 30 millió forintos megtakarításához is hozzáférhettek. Egy újabb hívás alkalmával ezt a nagy összeget is „biztonságba” akarták helyeztetni a sértettel, és megkérték, menjen be a bankjába, vegye fel a pénzt, majd azt adja át egy megbízható banki alkalmazottnak, aki a bank előtt fogja várni és az új szerződéseket is aláíratja vele. Azt a lelkére kötötték, hogy fel ne hívja a banki referensét, mert éppen őellene folyik a vizsgálat.

Rendőrkézen a banki csaló

Időközben a gyanús pénzmozgások miatt a nőt valóban felhívták a bankjából, melynek révén kiderült, hogy csalás áldozata lett, így a sértett a rendőrséghez fordult. A hívó ezt nem tudva, tovább ösztönözte a sértettet a 30 millió forint áthelyezésére, és kérte, hogy menjen be április 16-án a veszprémi bankba, amit a sértett megtett, de pénzt nem vett fel. Közben a pénzintézet előtt egy magát banki alkalmazottnak kiadó gyanúsított már várta és kezdte volna aláíratni vele a papírokat, ám a nyomozó hatóság is a helyszínen volt, és a rendőrök elfogták a férfit.

Az ügyészség a szökés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójának a gyanúsított letartóztatását, melyet a bíróság az indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelt. A végzés nem végleges.