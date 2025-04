Ezt biztosan nem tudta! – Pápán kezdte színészi pályafutását a ma 91 éves Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula Budapesten született 1934-ben. Édesapja vadász volt, aki fiával is megszerettette ezt az időtöltést. Gyermekként pedagógusnak készült, matematika–fizika tanár szeretett volna lenni, de végül a művészetek mellett kötelezte el magát. Pályáját néptáncosként kezdte, majd 1954-ben jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, színész diplomáját 1958-ban kapta meg.

Bodrogi Gyula Pápán töltötte gyermekkora nagy részét

Fotó: MTI / Mónus Márton

Pályakezdőként elsősorban kortárs és klasszikus darabok karakterszerepeit játszotta, de hamarosan felfedezték komikusi tehetségét is, ettől kezdve ő lett az úgynevezett könnyű műfaj egyik legjellegzetesebb képviselője.

Bodrogi Gyula filmes szerepei

Első filmjét, a Külvárosi legenda volt 1957-ben, ezután szinte évente forgatott. Emlékezetes filmje volt a Házasságból elégséges, a Hattyúdal, a Húsz óra, a Tanulmány a nőkről, a Fuss, hogy utolérjenek!, a Szépek és bolondok, a Hogyan felejtsük el életünk legnagyobb szerelmét?

Legismertebb alakításai

Legnépszerűbb szerepei a televízióhoz kötődnek. Az ő rekedtes hangján szólalt meg Süsü, a jószívű egyfejű sárkány, a Kérem a következőt! (Dr. Bubó) Csőrmestere és a Vuk kárörvendő varjúja. A Linda című nagy sikerű sorozatban ő alakította a címszereplő édesapját, a mai napig kedvelt szereplője a különféle show-műsoroknak és kabaréknak.

Veszprém vármegyei kötődése

Gyerekkorában Pápán, a Vaszari úton lakott családjával, apja a repülőtéren dolgozott. Később, 2011-ben a Petőfi Asztaltársaság meghívására látogatott el gyermekkora színhelyére, Pápára, ahol így vallott ezekről az évekről:

– A kertünk végében volt a vasút. Ezt ki is használtuk, hiszen az egyik kedvenc játékunk az volt, hogy a sínek melletti kis kövekkel dobáltuk egymást. Pápai gyerekként egyébként itt, a városban szerepeltem először színpadon, harmadikos koromban, kilenc évesen. Valami rettenetes, háborús darab ment a színházban, és gyerekszínészt kerestek hozzá. Bejöttek az iskolában, körülnéztek, majd rám mutattak, és azt mondták, hogy az a gyerek kellene. Így aztán bejártam a próbákra. Egy könnyes jelenetre emlékszem a darabból: a színpadi apám, aki a fronton elesett, hazaküldte a kardját, és én azzal a kezemben imádkoztam a Szűz Máriához, hogy megbosszulom ezt a szörnyű helyzetet. Mindenki sírt a nézőtéren. A második előadáson, középen ültek a szüleim, mondtam-mondtam a szöveget, és amikor lenéztem rájuk, láttam, hogy ők is sírnak. Erre odaintettem nekik, hogy nem kell ám komolyan venni, mert ez csak egy szerep. Hát mit mondjak, ettől a kis közjátéktól természetesen a nézőtér hangulata is megváltozott.