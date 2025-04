A vásárlók megrohamozták a boltokat húsvét előtt, kígyózó sorok mindenhol

Mi lesz, ha elfogy a kenyér, a sonka, a tojás? És a WC-papír? Sokakban ilyen kérdések cikáztak, ugyanis több bolt már nagypénteken is zárva tart. A többség előre tájékozódott, hogy mikor melyik üzlet lesz nyitva, így a nagypéntek előtti napra jutottak a nagy bevásárlások.

Megrohamozták a boltokat csütörtökön a vásárlók

Fotó: veol.hu

A Lidl-üzletek nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva tartanak, miként az Aldi és a Penny üzletei is. A Tesco és a Spar üzletei szintén nem fogadják nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vásárlókat.

Milyen a helyzet a boltokban nagypéntek előtt?

Bár szombaton nyitva lesznek az üzletek, nagyon úgy tűnik, hogy többen inkább a csütörtököt választották vásárlásra. De nemcsak a délutáni órákban, hanem egész nap, reggeltől kezdve telítettek voltak az áruházak. Szerkesztőségünk az Egyetem utcai Pennybe, az északkelti útgyűrűnél található Lidlbe és a STOP SHOP-hoz is betért, hogy felmérje a helyzetet. A Pennyben 11 óra körül szinte meg sem lehetett moccanni, annyian tolongtak. A bolt egyébként is kisebbnek számít a többinél, de így is sokan ezt választották. A Lidl üzletében már több mozgásterünk volt, de így is elmondható, hogy egy átlagos naphoz képest sokan lepték el a boltot. A STOP SHOP-nál parkolóhelyet is alig lehetett találni, ebből gyanítottuk, hogy tömve lesz a Spar és a többi üzlet is. Igazunk lett. A hosszú hétvége árnyékában a vevők itt is megrohamozták a boltokat, mintha nem lenne holnap.