Pápai horgászok fogtak össze Simiért

Többször írtunk már a szentkirályszabadjai kisfiúról, aki egy ritka genetikai betegségben szenved, csontjai nem fejlődnek megfelelően, deformálódnak, és az ízületei folyamatosan károsodnak. Chen Simi betegségére Magyarországon nincs valódi gyógymód, műtét nélkül kerekesszék vár rá.

Chen Simi egyik kedvenc sportja a horgászat

Fotó: Haraszti Gábor

A megoldást jelentő beavatkozás 88 millió forintba kerül, és Lengyelországban tudnák elvégezni. Veszprémben és környékén már több kezdeményezés is indult megsegítésére, Pápán ez volt az első ilyen akció.

Reggel hét órakor gyülekeztek a horgászok Pápa-Borsosgyőrön, ahol a helyek kisorsolása után megkezdődött a hétórás megmérettetés. Ezen a napon azonban az eredmény másodlagos volt, mindenki azért jött el, hogy egy jó ügy mellé álljon. Orbán Péter, a Húsos HE elnöke elmondta, nem ez az első alkalom, hogy összefognak a pápai horgászok, hiszen korábban az egyik taguk feleségének gyógyulását segítették.

Egy nemes ügy mellé álltak a horgászok

Fotó: Haraszti Gábor

– Akkor és most sem volt kérdés, hogy egy emberként segítünk. Körülbelül 25-en neveztek a mai versenyre, rajtuk kívül még sokan támogatták e nemes ügyet, hála és köszönet ezért mindenkinek. Egyik tagunk, Völfinger Sándor rokoni kapcsolatban is áll a családdal, emiatt is természetes volt, hogy segítünk. Örülök, hogy a kitűzött célunkat sikerült elérni – mondta az elnök.

Orbán Péter, Chen Simi és Chen Matthew a jótékonysági versenyen

Fotó: Haraszti Gábor

Chen Simi imád horgászni

A versenyre Simi édesapjával és testvérével látogatott ki, s mivel az úszás mellett a horgászat az egyik kedvenc sportja, botot is ragadott, és szép, tavaszias időben egy kellemes délelőttöt töltött el a tó partján. Ha már ott volt, több halat is sikerült fognia. Édesapja, Chen Matthew elárulta, az a céljuk, hogy a műtét segítségével kiegyenesítsék Simi csontjait és ezzel együtt meg is nyújtsák, amivel a kisfiú 10 centiméterrel magasabb lenne. A varsói klinika a beavatkozást követően a rehabilitációt is biztosítaná mindennapos gyógytornákkal, melynek időtartama 5 hónap lenne.

– Eddig körülbelül 35 millió forintot sikerült összegyűjteni, nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogat minket céljaink elérésében – árulta el az édesapa.