A világ legdrágább Coca-Coláját árulják a Balatonnál 

Nem mindennapi ajánlatot tett fel valaki a Vaterára, egy bontatlan, 2006-os Coca-Cola palackot árul, amelyért a somogyi tulajdonos meglepő összeget kér, már ha összehasonlítjuk egy a boltokban jelenleg kapható palackos üdítővel. Bontatlan, retró, gyűjtői darab, a jelzett évjáratból – írja a Sonline.

Egy bontatlan üveg 2006-os Coca-Cola

Fotó: vatera.hu

A Vatera oldalán meghirdetett palack 2006. augusztus 22-i gyártású, a tulajdonosról csak annyi tudható biztosan, hogy Somogy vármegyében él. A kólája a leírás alapján igazi ritkaság. A gyűjtők körében a limitált szériás, jubileumi palackok és különleges dizájnok miatt keresett modellek a legkelendőbbek, de sokan az egyszerű „nosztalgiapalackokat" is nagy becsben tartják. Az említett darab ráadásul már csaknem 20 éves, ezért az állapotához képest az ára nem is tűnik annyira irreálisnak a retrórajongók körében.

A Coca-Cola elterjedése hazánkban

A Coca-Cola története Magyarországon messzebbre nyúlik vissza, mint azt sokan gondolnák. Az ikonikus üdítő 1967-ben mutatkozott be a Budapesti Nemzetközi Vásáron, majd 1968 június 17-én megkezdődött a hazai palackozás is a kőbányai likőrgyárban. Eleinte csak a klasszikus kétdecis kontúrpalackban volt kapható, majd jöttek a nagyobb kiszerelések, végül az üvegek mellett megjelentek a műanyag flakonok és a dobozos változatok is.

Az eltelt évek alatt a Coca-Cola az ízeket, a dizájnt és a csomagolást is folyamatosan újratervezte, éppen ezért számít ma már ritkaságnak egy 2006-os, bontatlan üveges palack.