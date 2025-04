100 éves képeken a Dunántúl egyik legvadregényesebb vára – így már sose fogod látni (galéria)

A húsvéti hosszú hétvégén hosszú sorokban haladt a forgalom a 82-es főút Bakonyon átvezető szakaszán. Autósok, motorosok mentek el a cseszneki vár előtt is, a szerpentin kanyarjaiban. Valószínűleg nem gondoltak rá, hogy egykor itt a kirándulók járműveit nem szalagkorlát védte, hanem kőkorlát – amire csesznekiek, a vérbeli bakonyiak még emlékeznek – és mivel akkoriban még nem nőttek nagyra az út mentén a fák, több helyről nyílt kilátás a középkori falakra.

Cseszneki vár – A Bakony egyik kedvelt kirándulóhelye volt már a '40-es években is Csesznek.

Forrás: Fortepan

Cseszneki vár retró fotókon

Retró fotókat mutatunk a múlt század első feléből, amelyeken a régi autók formáját is érdemes megcsodálni. A Bakony őrének, a cseszneki várnak a falaira még szabadon fel lehetett mászni. Ez már akkor is veszélyes volt, jobb, hogy most falépcsőkön juthatunk fel a palotaszárnyhoz például.

Lapozgassa csak nosztalgiázva fotógalériánkat! A vár óratornya még a felújítás előtti állapotában látható és a híres Kőmosó-szurdokot is felfedezheti a képeken.