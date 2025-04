Napokon belül görcsrohamot és halált okozhat – mégis sok kertben ott van

A gond csak az, hogy a csigaméreg nemcsak a meztelen csigákra jelent veszélyt. A metaldehid tartalmú készítmények sajnos gyakran kerülnek olyan élőlények szervezetébe is, akiknek semmi közük a kerti kártevőkhöz – legyen szó házi kedvencekről, vadon élő állatokról vagy akár kisgyermekekről.

A csigaméreg más állatokra és kisgyermekekre nézve is halálos lehet

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A csigaméreg tünetei

A csigamérgek hatása nem lassú, és nem enyhe. Már kis mennyiségű lenyelése is komoly idegrendszeri tüneteket vált ki:

remegés

erős nyáladzás

hányás

hipertermia (kórosan magas testhőmérséklet)

nyugtalanság

A metaldehid ellen nincs ellenszer.

Kezelés nélkül ezek a tünetek rövid időn belül görcsrohamokhoz és halálhoz vezetnek. A szer nemcsak gyors, de alattomos is, hiszen sokan nem is tudják, hogy milyen veszélyt rejtenek a szépen sorba rakott kék granulátumok a kert végében. A Sünbarát Alapítvány hangsúlyozza: a metaldehid nemcsak az állatvilágra, de a növényekre, a talajra és végső soron az emberre is veszélyes lehet. Különösen aggasztó, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, mit szórnak szét a veteményesben vagy a virágágyás mellett.

„Ez nem csak a csigák problémája – ez minden élőlény ügye” – írják. És valóban: a sünök a kertek természetes védelmezői, akik éppen ezekkel a puhatestű kártevőkkel táplálkoznak. Egyetlen falat a mérgezett csigából pedig már elég ahhoz, hogy a sün számára végzetessé váljon a vacsora. Az alapítvány arra kér minden kerttulajdonost, hogy gondolják újra a csigairtási módszereiket. Vannak természetes, állatbarát alternatívák is – például sörrel töltött csapdák, fahamu vagy épp rézszalag –, amelyek nem veszélyeztetik a hasznos élőlényeket és a házi kedvenceket sem. Bár a sünin már nem tudtak segíteni, a figyelemfelhívás talán segíthet megelőzni a következő tragédiát. Mert egy sün élete nem érhet véget azért, mert valaki „csak néhány csigát akart elpusztítani”.

További információk a csigaméreg veszélyeiről a boon.hu-n olvashatók.