Veszély leselkedhet ránk a postaládákból – Ellenőrizte már a sajátját?

A kézbesítőkre és a leveleikre várókra is veszélyt jelenthet a bakonyi falvakban a postaláda megközelítése, kinyitása, akár csak az, ha a küldeményt beledobják. Óvatosan érdemes kinyitni a postaládát, mert darázsgarázs lehet belőle!

Darázs a postaládában? – A Bakonyban bizony előfordulhat, hogy beköltözik a levelek helyére, sőt, akár a poloska és a fülbemászó is így tehet.

Forrás: Pexels-illusztráció

Mivel olvasóink jelezték, hogy van olyan bakonyi falu, ahol emiatt mindenkit a sajátja ellenőrzésére kértek meg, utánajártunk, milyen rém, pontosabban fészekrakó állat költözhet be a levélszekrénybe. Sőt, a békés megoldásokhoz is tanácsot kértünk a szakemberektől, ugyanis a Bakonyi Természettudományi Múzeum már sokszor felhívta a figyelmet a biológiai sokféleség fontosságára, arra, hogy minden körülöttünk élő fajra – rovarra, madárra is – szükségünk van. Még a darázsra is.

Fészekmentés tartalék postaládával

A madarak közül a széncinege (Parus major) szokott ritkán fészkelni a postaládákban. Ha ezt észlelik, akkor egy külön, ideiglenes postaládát vagy egyebet kell a postai küldemények számára kihelyezni, ameddig a költés tart, hogy a cinegék sikeresen ki tudják reptetni a fiókáikat, tudtuk meg Kovács Attila zoológustól.

Akár régi, akár új típusú a postaládája, fészekrakásra alkalmasnak találhatja rovar vagy madár.

Fotó: Rimányi Zita/Napló / Forrás: Napló-illusztráció

Darázs és más rovar a postaládákban

A rovarok szempontjából a darazsak beköltözése lehet problémás, leginkább a francia darázs (Polistes gallicus) építhet postaláda rejtekében fészket. Télen behúzódhatnak ide a poloskák és a fülbemászók is az áttelelés végett, de ezektől maximum megijedni lehet. A postaládákban lopódarázs agyagfészke is előfordulhat, bár inkább padláson, ablakok között találkozhatunk ezzel a magányos, békés természetű darázzsal – hangsúlyozta Kutasi Csaba entomológus.

Ha nem kedvelik a darázs szomszédságát, ne hagyjanak a szabadban számára vonzó édes táplálékot, élelmiszerhulladékot, üdítőt, viszont használjanak citrom-, menta- és szegfűszegolajat, ültessenek fűszernövényeket. Szóba jöhet irtásukkor a megfelelő spray és a szakember hívása is.

Darázs lehet a szomszédunk, de ez nem feltétlenül baj

A francia darázs vagy sárgafoltos papírdarázs kecses formájú darázs és csak akkor támad, ha veszélyben érzi magát, fészkét. Csípése kellemetlen, esetenként allergiás reakciót okozhat. A rovar tavasz idején kezd szorgoskodni, építkezni a szaporodása érdekében. Fontos szerepe van az élővilágban, más rovarok számának szabályozásában, például megeszi a legyet.