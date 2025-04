Új ízesítéssel kapható a magyarok kedvence, sorban állnak érte a vásárlók

Az eredeti dubai csoki nem kapható itthon, de a Lidl már többször is kínálta a klasszikus változatot. Emellett az összetevőket külön-külön is meg lehet vásárolni, és most egy új, különleges édesség is megjelent az üzletek akciós termékei között. A dubai csoki népszerűsége folyamatosan nő, hiszen az alapváltozat mellett már olyan kreatív édességek is készülnek, mint a dubai csokis bejgli, fánk, vagy akár szusi is. A nyári hónapokban dubai csokis fagylaltot is kóstolhatunk, és most már dubai csokis túrórudit is kaphatunk a Lidlben - adja hírül a Mindmegette.

Dubai csokis túrórudi? Mind a tíz ujjunkat megnyaljuk utána

Fotó: Shutterstock-illusztráció

Ezen a héten, április 16-tól debütál az új, dubai stílusú túrórudi, ami egy igazán különleges édesség. A túrórudi vastag, krémes túrótöltelékkel rendelkezik, amit pisztáciával és kadayif tésztával ízesítettek, és étcsokoládéval vontak be. A csomagolás elegáns zöld és aranyszínű, ami kiemeli a terméket társai közül.

A Lidl ezzel a különleges édességgel nemcsak a hagyományos vásárlókat célozza, hanem azokat is, akik szeretik az új ízeket és a TikTokon is népszerű édességeket. A dubai csokis túrórudi 40 grammos kiszerelésben, 219 forintos áron lesz elérhető.