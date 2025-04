Ecsetfülű disznó: A dzsungel legstílusosabb malaca

Az ecsetfülű disznó Afrika közép- és nyugati részén él, főként esőerdőkben, mocsaras területeken és folyópartok mentén. A vörös elnevezés nem véletlen: bundája élénk rozsdavörös, amit egy fehér, gerinc mentén futó csík szel ketté. De ami igazán egyedivé teszi, az a füle – ezek hosszúak, mozgékonyak, és végükön kis fehér szőrpamacsok ülnek, mint valami miniatűr ecsetek. Innen az ecsetfülű becenév. A hosszú, bojtokkal díszített fülek nemcsak csinosak, hanem segítenek a kommunikációban és a testhőmérséklet szabályozásában is!

Az ecsetfülű disznók igazi karakterek, mindenki imádja őket

Fotó: BS Thurner Hof/Wikipédia

Ez a disznófaj rendkívül társas lény. Általában kisebb-nagyobb csapatokban él, amit egy domináns hím vezet. Hangos röfögés, morgás és visítás jellemzi őket – ezek nemcsak kommunikációs eszközök, hanem figyelmeztetések vagy hívások is lehetnek. Az ecsetfülű disznó meglepően intelligens, kíváncsi, és ahhoz képest, hogy nem háziasított faj, viszonylag könnyen szokik az ember közelségéhez, ha szükséges.

A táplálkozása is sokszínű: gyümölcsök, gyökerek, rovarok, kisebb állatok – szinte mindent megeszik, amit talál. Emellett ügyesen ás, túr, és igazi túlélő: a zsákmány felkutatásához kifinomult szaglására támaszkodik. A természetben fontos szerepe van az ökoszisztémában – nemcsak a földet lazítja fel túrás közben, hanem el is terjeszti a növények magjait.

Különösen érdekes az utódnevelése is: az anya általában 3-6 malacot hoz a világra, akiket jól elrejtett fészekben nevel, és a csoport többi tagja is segít vigyázni rájuk. A kis disznók eleinte csíkosak, ami jobb rejtőzködést biztosít számukra – ez a minta később, felnőtt korukra tűnik el.

Az ecsetfülű disznók az április sztárjai

Habár nem tartozik a veszélyeztetett fajok közé, az élőhelyeik zsugorodása és az illegális vadászat hosszú távon fenyegetheti a faj fennmaradását. Az állatkertek és természetvédelmi parkok szerepe ezért fontos, hiszen ezek a helyek nemcsak bemutatják ezt a különleges állatot a látogatóknak, hanem részt vesznek a fajmegőrzésben is. Magyarországon például több állatkert is tart ecsetfülű disznót, köztük a Veszprémi Állatkert, ahol gyakran látni, ahogy a látogatók elolvadnak a „malacpompomfülű” jószágok láttán, és ahol a hónap állatának is választották ezeket a csodás lényeket.