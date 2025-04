Energiaital-vásárlási tilalom lép életbe a 18 év alattiak számára

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely megtiltja az energiaitalok árusítását 18 éven aluliak számára.

Energiaital: tilos lesz 18 év alatt

Illusztráció: Pexels

Energiaital-korlátozás

A jogszabályt a KDNP-s Hollik István és Nacsa Lőrinc terjesztette be, és a képviselők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag szavazták meg. A törvény a kihirdetése után harminc nappal lép életbe, így várhatóan júniustól lesz hatályos a tiltás. A részletszabályokat a kormány egy későbbi rendeletben fogja meghatározni, amely pontosan rögzíti majd, milyen összetevőjű italokat érint a korlátozás. A törvény szerint, ha egy üzlet három éven belül ismét megsérti az előírásokat, akár egy hónapra is bezárhatják. Nacsa Lőrinc azzal indokolta a javaslatot, hogy a fiatalok körében egyre elterjedtebb az energiaital-fogyasztás, ami már közegészségügyi kockázatokat is jelent. Egy felmérés szerint a 10–14 éves gyerekek 20 százaléka rendszeresen energiaitallal kezdi a napot. A témáról bővebben az Origo.hu-n olvashat.