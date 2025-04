Válassza ki a Balaton fagyiját a hullámok hátán!

Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit május 9-én: délután 2 és 4 óra között bárki, aki felszáll a Fagylalt-kompra, ingyen fagyizhat! A Balaton csodás panorámája mellé most egy igazi gasztronómiai kaland is társul, hiszen a vendégek a régió legfinomabb fagylaltkülönlegességeit kóstolhatják meg.

Fagyizz és lazíts a Balatonon!

Forrás: Pexels-illusztráció

Lazíts & fagyizz!

A PartCafé legfrissebb adásában Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség képviselője mesélt arról, hogy az esemény nemcsak egy barátságos fagylaltverseny a helyi mesterek között, hanem egy valódi élményprogram is. A komp fedélzetét erre a délutánra egy igazi mozgó fagyibolttá alakítják, ahol a legkreatívabb, legfinomabb balatoni fagylaltok várják a látogatókat.

A rendezvény szívmelengető oldala, hogy a fagylaltos móka jótékony célt is szolgál. A hajón jelen lesz az „Egy csésze szeretet” elnevezésű kezdeményezés is: a szervezők különleges, balatoni levendulából készült teával kínálják meg az utasokat. A teákból befolyt összegből Balatonról szóló mesekönyveket vásárolnak, amelyeket később a strandkönyvtárak között osztanak szét, hogy a nyári pihenés közben a legkisebbek is elmerülhessenek a balatoni mesék világában.