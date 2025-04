Ferenc pápa – A fehér palást alatt egy ember szíve dobogott

Szombat délelőtt a Szent Péter tér csendben fogadja majd az érkezőket, mintha maga Róma is elnémulna. A gyászolók között nemcsak államfők, bíborosok és hívek állnak majd, hanem azok is, akik sosem tartották magukat vallásosnak, mégis talán azt érzik: Ferenc pápa halálával most egy korszak zárul le.

Ferenc pápa halálával egy korszak zárul le

Forrás: Világgazdaság

Ferenc pápa nem trónolt – szolgált. A mosolygós, argentin jezsuita egyszerre volt atya, szomszéd, szelíd forradalmár. Akár egy szegénynegyedben sétált, akár ENSZ-színpadon beszélt, mindig ugyanazt mondta: „Könyörülettel lehet a világot formálni.”

Ferenc pápa nem fájdalmat hagyott maga után, hanem példát

Bergoglio nem fájdalmat hagyott maga után, hanem példát. Egy életet, amely megmutatta, hogyan lehet egyszerre alázatos és bátor, világi és lelki vezető.

A fehér ruhás pápa most csendesen tér nyugalomra. A világ pedig hálás neki – egy mosolyért, egy ölelésért, egy jobb holnap reményéért.