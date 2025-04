Erdő Péter is megrendülten nyilatkozott Ferenc pápa haláláról

– Megrendülten értesültünk Ferenc pápa haláláról, főleg azért, mert reménnyel teli volt, hogy egy nappal ezelőtt még urbi et orbi áldást mondott húsvétkor – nyilatkozta a közszolgálati televíziónak Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Erdő Péter és Ferenc pápa

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Beszámolt róla, hogy holnap reggel kilenc órára a Vatikánban összehívták a bíborosi testületet általános megbeszélésre. – Az összes bíboros együtt lesz, és tanácskozhatnak arról, mit tartanak a legfontosabbnak az egyház életében – mondta, hozzátéve: természetesen ő is részt fog venni a konklávén.

Előtte azonban még Veszprémben eleget tesz annak a kötelességének, amivel Ferenc pápa bízta meg: kihirdeti Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását. A fiatal lány lány vértanúságot szenvedett 1945. március 23-án, amikor a II. világháború idején a front Litérhez, a lakóhelyére érkezett. Keresztény élete a mindennapokban is megmutatkozott, azok az értékek, amelyeket képviselt, mai korunkban is fontosak, különösen az ifjúság számára. Hosszú folyamat után 2023. május 23-án Ferenc pápa határozatot hozott, amelyben kihirdette Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának a lehetőségét, ami után megkezdődhetett a hosszú előkészítési munka, aminek most jött el a finise. A szertartásra 2025. április 26-án Veszprémben a One Veszprém Aréna parkolójában kerül sor, mivel 10 ezer zarándokot várnak, ekkor tömeg pedig csak itt fér el. Az ünnepség előkészületei már megkezdődtek városunkban.

Erdő Péter Ferenc pápa magyarországi látogatásáról

Erdő Péter beszélt arról is, hogy a szentatya halálhíre azért is szomorú, mert szeretettel emlékszünk vissza két magyarországi látogatására. Szívében őrizte a magyar népet, nagy tisztelettel láttuk mindig, hogy Ferenc pápa teljes következetességgel képviselte a béke ügyét.

– Nagyon őszinte és konstruktív volt mindaz, amit mondott. Nem európaiként szemlélte Európát, hanem latin-amerikaiként, ami fontos, mert a világ nagyobb, és úgy kell európainak lennünk, hogy érzékeljük a világ mozgását – mutatott rá a bíboros.