Amikor ráér és kedve van hozzá – Na, így tilos a szomszédok zajos bosszantása!

A szomszédok zajos felbosszantását a településeken általában rendelet igyekszik megakadályozni, ugyanis a hanghatások is szennyezik a természetet, nem csak a hulladék, és a pihenést is sokszor lehetetlenné teszi, hogy mindenki máskor vagy túl gyakran nyír füvet. A környezetvédelem szempontja mást javasol fűnyírás esetén, korlátozásokat vezettek be a Bakony fővárosában is.

Zircen van olyan helyi szabályozás, rendelet, ami a lakosság fűnyírására, időbeli korlátozására vonatkozik, például hétvégente? Más zajos tevékenységek esetében van Zircen helyi szabályozás, rendelet, például időbeli korlátozás hétvégén? – a környezetvédelemmel és a nyugalommal összefüggő kérdéseinkkel a Bakony fővárosának önkormányzatához fordultunk. Fűnyírás, mint zajos tevékenység – Zircen a vasárnap délutáni sziesztás védett időszak. Nem is biztos, hogy a rövidre nyírt gyep szolgálja a környezetvédelmi céljainkat.

Forrás: Pexels-illusztráció A zajkibocsátással járó tevékenységeket Zirc városában az önkormányzat környezetvédelmi rendelete szabályozza – így kezdődött az önkormányzattól kapott válasz és az is kiderült belőle, hogy a képviselő-testület a régi rendeletét nemrégiben hatályon kívül helyezte, de már elfogadta az új tervezetét. Azt véleményezésre elküldték az illetékes szerveknek. A zajvédelmi rendelkezéseket illetően az új rendeletben várhatóan nem történik változás. Eszerint a lakóterületen lévő ingatlanon a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal, zajkibocsátással járó felújítási, karbantartási jellegű tevékenység, továbbá a kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással, tüzelőfa-felvágással kapcsolatos zajkibocsátással járó tevékenység, különösen a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor, egyéb gépi berendezés működtetése, üzemeltetése munkanapon időbeli korlátozás nélkül,

szombaton 8 és 20 óra között,

vasárnap és munkaszüneti napon 9 és 12 óra között végezhető. Társasházi épületek esetén a közösség a szervezeti és működési szabályzatában, a házirendjében szigorúbb rendelkezéseket állapíthat meg a zajvédelmi követelményeket tartalmazó, mindenkori hatályos jogszabályokra figyelemmel. Fűnyírás és más zajos tevékenységek szabályozása Kivételt képeznek a következő tevékenységek: a közútkezelői engedélyhez kötött tevékenység

és a közvetlen veszélyelhárítás,

különösen csőtörés és dugulás-elhárítás,

tovább a rendkívüli kárelhárítás,

különösen veszélyesnek ítélt fa kivágása.

