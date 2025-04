Kultúrrakéta indul Veszprémből: Itt a Gizella Napok programdömpingje

Bár az idei év költségvetése szorosabbra szabott, Veszprém kulturális élete nem szenved hiányt – erről Muraközy Péter, Veszprém alpolgármestere beszélt a Gizella Napok idei programjait bemutató sajtótájékoztatón. Mint mondta, „hiába voltak hírek a szűkösebb költségvetésről, szerencsére ez a rendezvényeinken nem látszik. A Gizella Napok nemcsak, hogy nem csonkult, hanem új elemekkel bővült is.”

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Muraközi egy frappáns hasonlattal érzékeltette a város ikonikus fesztiváljának jelentőségét:

„Ha egy utópisztikus jövőben csata folyna a fesztiválok között, a Gizella lenne az, amely biztosan megmaradna. Ez nem csupán a legrégebbi, hanem a város igazi ünnepe.”

A Gizella Napok szervezésében hosszú évek óta kiemelt cél, hogy a város történelmi hagyományait és kulturális sokszínűségét egyaránt bemutassa – erről Zalavári Eszter, a Veszprémi Programiroda Kft. ügyvezetője beszélt. Mint kiemelte, az idei kínálat egyszerre épít a hagyományokra és a modern fesztiválélményre: „Egyrészt az itt élő, dolgozó közösségek értékeit mutatjuk be, másrészt próbálunk igazodni a mai fesztivállátogatók igényeihez is.”

Gizella Napokon, Gizella-díjak

A hagyományos programelemek között idén is ott lesz a Gizella-díjak átadása, az ünnepi szentmise, valamint a látványos történelmi felvonulás a belvárosban. Emellett könnyűzenei koncertek színesítik a hetet három helyszínen: a Hangvilla előtti téren, az Óváros téren és a Városháza előtti színpadon.

A fellépők között ott lesz az Anima Sound System, az idén húszéves Irie Maffia, az Elefánt, a Magashegyi Underground és az Ocho Macho is. A szervezők figyeltek arra is, hogy helyi kötődésű előadók, zenészek is színpadra léphessenek – a Bluesberry Band, vagy Juhász Zoli például a Hangvilla előtti tér vendégei lesznek.

Zalavári Eszter: A Gizella Napok a város minden szegmensét megmozgatja

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az idei újdonság pedig a Veszprémi Katonazenekari Fesztivál, amely május 11-én, vasárnap valósul meg. A Magyar Honvédség több zenekara – köztük a szentendrei, a székesfehérvári helyőrségi zenekarok és a légierő zenekara – tart bemutatókat és koncerteket a város különböző pontjain.