Erre vártunk: megérkezett a gólya a veszprémi Pajta utcába! (+ képek, videó)

Van egy társasház Veszprémben, a Pajta utcában, ahol nem csak a lakók figyelik a tavasz közeledtét. Egy villanyoszlop tetején évről évre gólyák fészkelnek – legalábbis, ha hagyják nekik. Idén is vártam őket. Április első napjaiban szoktak megérkezni, de ez valószínűleg a télinek mondható időjárás miatt kissé eltolódott. Magyarországon egyébként nagyon könnyen megjegyezhető dátumokhoz köthető a költöző gólyák indulása/érkezése. Két legnagyobb nemzeti ünnepünk dátumaihoz közeli napokon várható a „csomagolás” - március 15. az érkezés, augusztus 20. az indulás Afrikába. Körülbelül tizedik napja rendületlenül ejtettem útba a lejtős utcát, vártam a gólya-hazatérést, de a fészek üres volt. De ma végre sikerült! Már messziről láttam az autóból, hogy valami kilóg a fészekből.

Pajta utcai gólya, háttérben a húszemeletessel

Fotó: Fülöp Ildikó

Gondoltam, macska nem lehet... Ő volt az, végre, a gólya! Hazatért! Hurrá! Rendes fazon, mert megvárta, amíg leparkolok, összedobom a fotós felszerelésem, otthagyom az autót, benne slusszkulccsal, felkapcsolt világítással, lehetőségekhez képest igyekezve, hogy el ne szalasszam a fotót. Ekkor gólya barátunk felállt, megtornáztatta kicsit a lábait, oldalról talán még rám is sandított, aztán egy laza suhintással felröppent. Ugyan az ellenkező irányba lódult el, mégis nagyon hálás voltam, hogy jófejségből még fotózható pozíciót is választott.

Startol a gólya a fészekből

Fotó: Fülöp Ildikó

Néhány éve történt itt egy balhés eset is: egy (vagy több) helyi, természetvédelemre kevésbé érzékeny lakos méretes fémtüskékkel (nem)várta az utca közkedvelt gólyáit – valószínűleg nem volt oda a madárpiszokért. Az ügy közfelháborodást keltett, és a közösség – nagyon helyesen – nem kérte ezt a megoldást. A felháborodás hatására a tüskék eltűntek, a gólyák pedig szerencsére nem sértődtek meg örökre.

Gólya vagy gólyapár?

A gólyafészek most is a régi helyén van, és szerencsére idén sem marad lakó nélkül. Hogy a pár másik fele is megérkezett-e, azt még nem tudni, de remélhetőleg újra teljes lesz a csapat. Figyelemmel kísérem, és ha tehetem, mindenképpen megörökítem, ha megérkezik a másik gólya is a fészekhez. Ha pedig hoznak némi koszt, zajt vagy ürüléket, az is benne van a pakliban. Mert a természet nem steril, cserébe viszont elég menő, ha az ablakodból tudsz gólyát figyelni.