Gólya Veszprém felett (+képek+videó)!

Ma éppen valami egészen más miatt kémleltem az eget, nem hús-vér madarakra „vadásztam”. Órák óta hallom a Gripeneket hasítani, így folyamatosan futkosok a fényképezőgéppel a teraszra, hogy megörökítsem őket. Azonban utasszállítókon kívül csak néhány kósza veréb, és fecske került a látómezőmbe. Már-már elkönyveltem, hogy akkor mára ennyi volt a repkedők megörökítése, amikor feltűnt a magasban A gólya. Szerintem ő az, a Pajta utcai – néhány hete érkezett haza Afrikából.

Most akkor Gripen repülő, vagy gólya?

Vadászgép-fotós terveimet ma felülírta sok egyéb tényező, de legalább madarunk röptét megörökítettem. És ugyan a repülőgépekhez képest nem, madarakhoz képest viszont nagyon magasan körözött a Jeruzsálem-hegy felett, így nem a legrészletgazdagabb állatfotóim lettek, mégis örömteli perceket okozott. Nem tudom az utca lakói vajon elnevezték-e. Mondhatnám, hogy Kelep, bár a hangját még nem hallottam. Ez nyilván a Pajta utcaiak kiváltsága.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert ugyan a belváros 5 perc sétatávolságra van otthonomtól, mégis úgy érezhetem magam, mintha az erdőben laknék. Madárcsicsergés közepette írom e sorokat is. A teraszom, és kertem akár egy mini dzsungel, és még ekkora mázlim is van, hogy gólya kering a házunk felett. A röptét leíró képsorozat alább látható (egyik-másik fotóhoz még fecskék is társultak):