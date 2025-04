Ilyen volt az élet a Balatonfüredi Hajógyárban

1885-ben Young távozott az országból, és a nem sokkal korábban alakult Stefánia Yacht Egylet vette át a hajóépítő műhelyt. Az első motoros hajók is elkészültek, miközben a Stefániából Királyi Magyar Yacht Club lett, Füred fürdővárosa pedig aranykorát élte eközben.

A Balatonfüredi Hajógyár 1958-ban

Fotó: N. Kósa Judit/Fortepan

Az I. világháború utáni gazdasági hanyatlás majdnem magával rántotta a balatoni hajózást is, ám az üzem állami felvásárlás hatására megmenekült, 1926-tól az IBUSZ Yachtépítő Telepe néven működött. Később a MÁV alá került mind a hajógyár, mind a Balatoni Hajózási Rt., így 1927-től az előbbi az utóbbinak is gyártott nagyobb méretű, személyszállításra alkalmas hajókat is. A II. világháborúhoz közeledve egyre több kisebb hadihajót, motorcsónakot gyártottak a hadiüzemmé változott gyárban, ami Tihany felé terjeszkedett. A háborúban a németek a balatoni hajóflotta nagy részét felrobbantották, később a hajógyár ezeket igyekezett felújítani, majd a Sió-zsilip és csatorna bővítése után már nagyobb uszályokat és hajókat is gyártottak, hisz ezeket le lehetett úsztatni a Dunáig.

Uszályokat, komphajókat, jégtörőket és vitorlásokat gyártottak

A Balatonfüredi Hajógyár államosított cég lett 1950-ben, és mivel a többi hazai hajógyár a háborús jóvátételi kötelezettségeket teljesítette, Füreden gyártották az ötvenes-hatvanas években a Mahart dunai flottájának tagjait is (1500 tonnás uszályokat és jégtörőket is). Hamarosan már exportra is gyártottak hajókat, de a vitorlások összerakása is folytatódott. 1961–1976 között épültek meg a ma is használt tihanyi–szántódi komphajók Füreden. A lendület a nyolcvanas évekre megtört, nehéz lett alapanyagokat beszerezni, elmaradtak a megrendelések.

A rendszerváltás óta a vitorlásépítés, a kikötői helyek bérbeadása, a vitorlázóknak nyújtott szolgáltatások és az ipari csarnokok magáncégek általi hasznosítása mentette meg a nagy acélhajókat már rég nem gyártó telepet (a múltra egy múzeum emlékeztet). Füred pedig időközben a turizmusból megélő, pezsgő város lett, aminek a nyugati részén fejlődött ki egy ipari parkra hajazó városrész.