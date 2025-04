Pánik a Dunántúlon: lezuhant helikopter miatt riasztották a tűzoltókat

Bejelentés érkezett a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz vasárnap délután egy autóstól, hogy Pogány felé közlekedve szemtanúja volt, ahogy lezuhant egy helikopter(szerű tárgy) – tájékoztatta a bama.hu-t Sárkány Sándor, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletes szóvivője.

Még mentőszolgálat helikopterét is riasztani kellett

Fotóillusztráció: Országos Mentőszolgálat

A telefonáló zuhanó helikoptert látott

A Baranya vármegyei hírportál cikkéből kiderül, a tűzoltók azonnal a feltételes lezuhanás helyszínére indultak, Szekszárdról még mentőhelikoptert is riasztottak, hogy segítségükre legyen a helyszín pontos megtalálásában. A kutatás során azonban a szerencsétlenségre utaló jelet nem találtak. A bejelentésről még a pogányi repteret is tájékoztatták, ám kiderült, a reptéren és környékén a nap folyamán girocopter-gyakorlat zajlott, amelynek során zuhanási manővert is gyakoroltak, ennek lehetett szemtanúja vezetés közben a bejelentő, ami miatt azt gondolhatta, légi szerencsétlenséget látott.

A girocopter (vagy autogiro, más néven giroplán) egy különleges típusú repülőgép, amely úgy néz ki, mint egy helikopter és egy kis repülőgép keveréke. A legfőbb jellemzője, hogy a rotorja nem motorral hajtott, hanem szabadon forog a levegő áramlásától.