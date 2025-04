Hidroplánnal szállni élvezet (+ képek)

A helikopterek és hidroplánok világa

Győző Mátyás László a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ műszaki alkalmazottja, munkája sokrétű. Az intézményhez tartozó épületek üzemben tartási feladatainak ellátása mellett a település bel- és kültéri rendezvényeinek lebonyolításához, kivitelezéséhez kapcsolódó munkálatokkal, illetve a rendezvények hangosításával foglalkozik. Győző a siker élményét munkahelyén is megtalálta, munkáját szenvedélyesen szereti, ám a hobbiját, vagy másképpen nevezve a szabadidőben végezhető szenvedélyét nagyon ritkán sikerül megélnie. Elmondása szerint ez a hobbi rendkívül időjárásfüggő, a nagyobb mértékű szél minden repülőnek kedvezőtlen. Az úszótalppal rendelkező, más néven hidroplán repülőgépek fő „ellensége” a víz felületi hulláma, egy kisebb hullámzás is végzetes lehet, ami egy saját kezűleg összeépített és festegetett repcsi esetében akár a több hónapos gondos munka vesztét is eredményezheti. Győző Balatonfűzfőn él a családjával, akiknek nagyon hálás, amiért mindenben támogatják a hobbiját.

A gyűjteményében lévő, három nagyobb méretű repülőgép modellt és a két közepes méretű helikopter modellt "nyersen", KIT formájában szerezte be az évek során. A modellek összeszerelését, a szervomotorok elhelyezését, a vezetékezéseket, a vezérlő elektronikák beépítését, a szükséges beállításokat-konfigurálásokat, illetve a távirányító programozását és a teljes dizájnfestést a modelleken saját kezűleg végezte Győző, azt a bizonyos sikerélményt ezúton is megtalálva.

Az RC repülőgépek működése

Az RC (Radio Controlled) egy angol rövidítés, magyarul rádióvezérelt, azaz távirányítású. Minden RC taggal jelölt modell, pl.:

autó,

hajó,

helikopter,

repülőgép

távirányítása műszaki specifikációk szerint történik, különböző hatótávolságokkal rendelkeznek. RC repülőgépek esetében a távirányító hatótávolsága és megbízhatósága mára már elképesztő mértékű.

- Sokan kérdezik, meddig tudom elreptetni, milyen magasra tud felszállni, és a válaszomban mindig hatalmas métereket remélnek. Le is szoktam nyűgözni a laikus érdeklődőket azzal, hogy a távirányító műszaki leírásában „akadálymentes” környezetben akár négy kilométer is lehet a hatótávolság, ám az ilyen repcsik esetében a hatótávolságot a látótávolság határozza meg, hiszen látnom kell, mit csinál a repülő és nekem mi a feladatom a távirányítón, hogy a gép azt tegye, amit én szeretnék - fogalmazott Győző.