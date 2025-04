Aláírásgyűjtő pikniket rendeztek a csónakkikötők megóvása érdekében

A Csopak–Paloznak Horgászegyesület, a Veszprémi Honvéd Horgászegyesület és a Balatoni HE szombaton megrendezett eseményét a Balaton Térségi Horgászegyesületek Szövetsége is támogatta. Minden jelenlévő vendégük volt egy gulyáslevesre, illetve a gyerekeknek többféle játékkal is készültek. A rendezvény nagyon sikeres volt, a kezdeményezést délig aláírók között kb. 150 csopaki volt, de legalább ugyanennyien érkeztek más településről. Ez a szám a további összeszámlálást követően csak nőni fog.

Aláírásokat gyűjtöttek, hogy a csónakból horgászás évszázados hagyománya fennmaradjon

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Korábban az Csopak–Paloznak Horgászegyesület petíciót indított a Balatoni Vízparti Terv tervezett módosítása ellen, melyet jelenleg már több mint 800-an támogatnak. Csopakon 29 méter szabad partterület van, ahol horgászni lehet, emiatt akinek nincsen csónakja, az gyakorlatilag befejezheti a horgászatot. Az elbontani kívánt csónakkikötők nagy része pedig már több mint negyven éve ott áll. Amennyiben a jelenlegi, társadalmasításra szánt tervezet válik véglegessé, úgy ez csak Csopakon kb. 150–200 csónakhely megszűnéséhez vezethet, ami közel egyet jelent a csónakos horgászat felszámolásával, leépítésével. A kikötőkhöz évtizedek óta járnak a horgászok, közösséget alakítottak ki, de a terv megszüntetné ennek lehetőségét.