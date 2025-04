„A húsvét titkában egyszerre van jelen a szenvedés és a feltámadás öröme”

– Van-e egy személyes húsvéti emléke, ami különösen mély nyomot hagyott önben?

– Gyerekkorom óta a húsvét ünneplése szorosan összekapcsolódik a templomi szertartásokkal. Bakonyszentlászlón nőttem fel, ahol különösen szép volt a nagyszombati feltámadási körmenet. Hosszú úton haladt végig a menet a faluban, és közben énekkel tettünk tanúságot a Jézus feltámadásából fakadó örömről.

Mihályi Jeromos perjel: A 21. század embere kereső ember, csak azt nem tudja már, hogy mit keres.

– Hogyan éli meg ön a nagyhét eseményeit? Van-e olyan rítus, amihez különösen kötődik?

– Szerzetesként is a közös imádságok és a liturgia, az istentisztelet határozza meg az ünneplésünket. Régi szokás Tihanyban, hogy nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig vendégek költöznek be az apátság zarándokházába, így közel száz vendéggel és a helybéli hívekkel együtt imádkozzuk a napi imádságokat és ünnepeljük a szentmiséket. Számomra három megrendítő és felemelő szertartása van a húsvét ünneplésének. Nagycsütörtökön a liturgiát vezető pap letérdel 12 hívő elé, és Jézus gesztusára emlékezve megmossa a lábukat. Isten alázata, szolgálatkészsége és szeretete tárul fel ebben a jelben, ami minket is szíven üthet úgy, mint azon az utolsó vacsorán az apostolokat. Nagypénteken jó idő esetén minden évben délután három órakor végigjárjuk a keresztút állomásait a Boldog IV. Károly király emlékére emelt kálvárián. Krisztus nagy keresztje felé halad a több száz ember állomásról állomásra. Együtt kísérjük a szenvedő Krisztust csendben és imádságban. Olyan ez mintha az egész életünk jelenne meg itt. A húsvéti szertartások talán legszebb mozzanata, amikor nagyszombat este a templom előtt meggyújtjuk a húsvéti gyertyát és bevonulunk a sötét templomba. A hívek kezében lévő gyertyákat meggyújtjuk a bevonuló húsvéti gyertyáról és így a sötétséget a szelíd gyertyalángok fénye váltja fel. Megrendítő jelképe ez annak, hogy az igazi fény nem más, mint a Krisztusba vetett hit, remény és szeretet, amik olyanok, mint a gyertyaláng. Úgy osztjuk meg őket, hogy a forrás nem alszik ki, és nem lesz kisebb.