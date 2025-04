Holnaptól az egész Balatont ellepik a húsvéti nyuszik és tojások

Kéthely a maga nemében különleges, hiszen mintegy 12 000 darab tojást számláló tojásfájával igazi "húsvéti nyuszi fővárosnak" tekinthető. A hatalmas tojások és az öt méteres szalmanyúl mellett világító tojásalagút és nyuszis installációk is várják a látogatókat. A tojásfán üveg, hímzett, fa- és papírtojások egyaránt megtalálhatók, sokukon a somogyi települések címere díszeleg, sőt, a látogatók saját készítésű darabokkal is bővíthetik a kollekciót. Fekete Tamás azt is elmondta, hogy minden évben számos kulináris és zenei fesztivált is szerveznek a régióban húsvétkor. Ugyanakkor egyre több a sportos, egészségünk megőrzésével kapcsolatos kezdeményezés is. Kiváló példa erre a siófoki #hashtEGG Tojás- és Nyúlfutam, amelyet a szervezők a leggyorsabbak és legviccesebbek futóversenyeként hirdetnek. Itt egyébként tartanak tojásevő- és tojáspucoló versenyt is, mely végén megválasztják a helyi tojáskirályt, a legkisebb "sportolóknak" pedig átadják Füred Kapitány, a balatoni mesehős győzelmi ajándékait is - közölte a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.