Megteltek a szállodák az idei húsvéti ünnepekre

Egyre többen választják nem csak húsvétkor, hanem a többi ünnep alatt is, hogy nem otthoni környezetben töltik a pihenőnapokat főzéssel, sütéssel, takarítással, családlátogatással, hanem elmennek egy szállodába, ahol nem kell aggódniuk azon, hogy elégett a kalács, vagy csúnya lett a tojás díszítése.

A balatonalmádi Hunguest BÁL Resort szállodában a húsvéti hétvége telt házas

Fotó: Mediaworks

Mennyien választják húsvétkor a szállodai pihenést?

A belföldi turizmus az utóbbi években látványos növekedést mutat, és a hosszú hétvégék – mint amilyen a húsvéti is – különösen népszerűek a pihenni vágyók körében. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2024-ben több mint 15 millió vendégéjszakát töltöttek el belföldi szálláshelyeken a magyarok, és a trend 2025 húsvétkor is folytatódik. A húsvéti időszakban különösen keresettek a wellness- és gyógyfürdőhöz közeli szállodák, ahol a kikapcsolódás mellé ünnepi programokat is kínálnak.

A húsvéti időszak ráadásul ideális időpont azok számára is, akik nem tudnak hosszabb nyaralásra menni, de szeretnének kiszakadni a mindennapokból. A tapasztalatok szerint már március végétől elkezdődik a foglalási dömping, így aki kedvező áron szeretne szállást találni, annak érdemes időben lefoglalni a csomagot – főleg a népszerű fürdővárosokban és családbarát hotelekben.

Balatonalmádi szállodája is telített az ünnepekre

A balatonalmádi Hunguest BÁL Resort szálloda junior marketingkommunikációs partnere, Kripli Gergő szerkesztőségünknek elmondta, hogy a húsvéti hétvége náluk már telt házas, ami jól mutatja, hogy vendégeik évről évre szívesen töltik náluk az ünnepeket. Aki a tavaszi szünetben szeretne kikapcsolódni Balatonalmádiban, még elcsípheti az utolsó szabad szobákat.

A húsvéti hétvégén változatos, családbarát programokkal várják a vendégeket: a gyerekek számára animációs foglalkozásokkal, kézműveskedéssel, tojáskereséssel és tojásdíszítéssel készülnek. Emellett a Budakeszi Vadaspark előadása is színesíti a programot, ahol a felelős állattartás fontosságára hívják fel a figyelmet.