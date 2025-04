Durva, mennyibe kerül idén egy sima húsvéti ebéd – itt a végösszeg

A húsvéti sonka továbbra is az asztal egyik főszereplője, és a legkeresettebb termékek közé tartozik az ünnepek előtt. A füstölt, főtt kötözött lapocka vagy épp a hagyományos parasztsonka kilónkénti ára idén jellemzően 2000 és 5000 forint között mozog, attól függően, hogy milyen minőséget és márkát választunk. Egy négyfős család számára nagyjából 1,5–2 kilogramm sonka elegendő, ami azt jelenti, hogy az összeg 4000 és 9000 forint között alakulhat. Akciós termékek esetén jóval olcsóbban is megúszhatjuk, míg prémium darabokért akár többet is fizethetünk.

A húsvéti sonka sosem hiányozhat az asztalról

Forrás: Depositphotos

A húsvéti sonka az asztal főszereplője, de nem az egyetlen kedvenc

A másik húsvéti alapkellék a tojás. Ez az elmúlt években sokszor volt árhullámzások áldozata, de 2025 elején több áruház is jelentős árcsökkentést vezetett be. Egy darab tojás ára ma körülbelül 40–60 forint között mozog, ami azt jelenti, hogy 10 tojás átlagosan 500–600 forintba kerül. Egy négytagú családnak – ha vendégség nincs – ennyi tojás bőven elég lehet a főtt változathoz, a töltött tojásokhoz vagy épp a tojáskrémhez.

A kalács sem hiányozhat az asztalról – legyen szó sós vagy édes változatról. A fonott kalács ára idén 350 és 500 forint között van 400 grammos kiszerelésben. Ha 1–2 darabot vásárolunk, akkor nagyjából 700–1000 forintból kijön a szükséges mennyiség. Sokan azonban inkább saját maguk sütik meg a kalácsot, ami ugyan több időt vesz igénybe, de valamivel olcsóbb és ízletesebb lehet.

Természetesen a húsvéti menüből nem maradhatnak ki a friss zöldségek és a torma sem. A hónapos retek, újhagyma, uborka és paprika ára 2025 tavaszán meglehetősen változó – a szezonális hatások és az időjárás befolyásolják az árakat. Egy kisebb zöldségcsokorra, ami négy fő számára elegendő, nagyjából 1500–2000 forinttal lehet számolni. A reszelt torma vagy tormakrém ára átlagosan 400–700 forint között mozog, kis kiszerelésben.

Az italok – legyen szó gyümölcsléről, ásványvízről, vagy akár egy üveg borról – szintén hozzáadnak az összköltséghez. Egy literes gyümölcslé ára körülbelül 400–600 forint, míg egy üveg borért 1500–2500 forintot is elkérhetnek. Ha mindehhez még valamilyen desszertet is kínálunk – például bejglit vagy húsvéti csokitojást –, akkor ez további 1000–2000 forinttal növeli a kiadásokat.