Nevetséges a csalók szövege, mégis beugranak neki az idősek

A Bakonyban több önkormányzat is felhívta rá a figyelmet, hogy két nő járta az egyik – Zirchez közeli – falut. Mondhatjuk úgy is, hogy csaló csajok. Persze, hogy főleg idősekhez mentek be.

Idősekhez mennek be leginkább a csalók a falvakban. Sajnos nem lehetnek jóhiszeműek, idegeneket nem szabad beengedniük.

Illusztráció: Pexels

Arra hivatkoztak, hogy a hulladékszállítási közszolgáltató emberei. Ha pedig már bejutnak egy lakásba, akkor elég könnyen el tudja egyikük terelni a házigazda figyelmét, míg a másik elemel ezt-azt. Na, ezért sem szabad elöl hagyni értékeket, készpénzt.

Idősek a csalók célkeresztjében

A csalásoknak leginkább az idősek kiszolgáltatottak, mert jellemzően jóhiszeműek, de ma már ez életveszélyes vagy legalábbis nagyon-nagyon sokba kerülhet. Lássuk be, még a fiatalabbaknak is nehéz követniük a közszolgáltatási rendszerek változásait, annyira gyakoriak. Az kell legyen tehát az alapszabály, hogy idegent semmiképp se engedjünk be otthonunkba.

Sokat számít még, ha a szomszédok figyelnek egymásra, és ha gyanús idegeneket látnak a faluban, szólnak a rendőrségnek vagy a polgárőrségnek.