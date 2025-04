Húsvétvasárnapra 5 ingyenes kirándulóhely, ahová érdemes túrabakancsot húzni!

Akár a családdal mennél, akár csak egy nyugodt sétára vágysz, ezek az úti célok garantáltan segítenek abban, hogy a húsvét ne csak a kalóriákról, hanem az élményekről is szóljon. Van öt ingyenes kirándulóhely, amiket egyedül is és családdal is élvezhetünk húsvétvasárnap.

Az első ingyenes kirándulóhely a Cuha-patak völgye – vadregényes túra a Bakony szívében.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Cuha-patak völgye az egyik legnépszerűbb bakonyi túracélpont – nem véletlenül. A kanyargós ösvény fahidakon vezet keresztül, helyenként a patakon is át kell kelni, ami különösen izgalmas élmény gyerekeknek. A vasútvonalat többször is keresztezi az út, alagutak mellett sétálhatunk el, miközben madárdal kíséri minden lépésünket. A túra könnyen variálható hosszúságban, akár egy rövidebb séta, akár félnapos kirándulás is lehet belőle.

Kiindulópont: Vinye vagy Bakonyszentlászló

Tipp: vízálló cipő, és a gyerekeknek érdemes váltózoknit vinni.

2. Lóczy-barlang környéke és Koloska-völgy – füredi kilátás luxus nélkül

Bár magába a barlangba csak belépővel lehet bejutni, a környék tele van ingyenes túralehetőségekkel. A Tamás-hegyi kilátóhoz vezető út például páratlan panorámát kínál Balatonfüredre és a tóra. A Koloska-völgy pedig egy csendes, árnyas sétaút forrással, pihenőhelyekkel, tanösvénnyel – tökéletes választás, ha gyerekekkel, nagyszülőkkel szeretnél egy könnyed tavaszi sétát. Tavasszal különösen szép, a virágzó fák és a friss zöld levélzet, igazi tavaszélményt ad.

3. Zádor-vár romjai – a magányos rom és a végtelen látvány

A Pécsely fölött magasodó Zádor-vár nemcsak történelmi emlék, hanem egy elképesztően jó kilátópont is. Egy meredekebb ösvény vezet fel a hegytetőre, de a látvány minden lépést megér. Fentről látszik a Balaton-felvidék lankás tája, a tó kékje, és ha szerencséd van, még őzek is felbukkannak az út mentén.

Rövidebb túra, de sportosabb cipő ajánlott.

A fotósok kedvence – különösen naplementében!

Fotó: wikipedia

4. Szentgáli tiszafás – különleges erdő, amit csak kevesen ismernek

Aki szereti a botanikai érdekességeket, annak a szentgáli tiszafás maga a paradicsom. Ez a természetvédelmi terület szabadon látogatható, és ritka tiszafaállományával Magyarország egyik természeti ritkasága. Egy rövid tanösvény vezet körbe, ami akár kisebb gyerekekkel is teljesíthető, miközben a táblákból sok érdekességet megtudhatunk az erdő életéről. Csendes, nyugodt hely – tökéletes választás, ha egy kis húsvéti elvonulásra vágysz.