Eredeti Jókai-dokumentumokat mutattak be

A Találkozz Jókaival! címmel meghirdetett programon elsőként a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója, Gerecsei Zsolt köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Schilde René, a református könyvtár vezetője Jókai Mór családjának eredeti címereslevelére hívta fel a figyelmet.

Jókai Mór családjának címere is a kiállítás részét képezi

Fotó: Haraszti Gábor

– Az egyik legnagyobb kincsünk, az az armális (nemességet jelentő oklevél), amelyet a Jókai család őse, Áskai Mihály kapott 1668-ban, ezt Bécsben adták ki Lipót császár pecsétjével – mesélte a könyvtár vezetője. – Restaurált példány, gyönyörű állapotban van, jól látszik a Jókai család címere, és a pecsét is nagyon szép állapotban van.

Schilde René könyvtárvezető kezében az 1842-es Érdemkönyv látható

Fotó: Haraszti Gábor

A fiatal Jókai a Mi az? című költeményét a Képzőtársulat számára írta 1842-ben, a társulat bírálói pedig érdemesnek találták arra, hogy a szerző saját kezűleg vezesse be művét az Érdemkönyvbe, amit láthatunk és olvashatunk a gyűjteményben található értékes kötetben.

Jókay Móriczként nyert felvételt a kollégiumba

Fotó: Haraszti Gábor

Jókai Mór órákat mulasztott?

– Az 1842-es tanévből látható egy igazgatói napló, jegyzetfüzet, a főiskola igazgatója ebbe jegyezte be a diákok mulasztásait – hívta fel a figyelmet a könyvtárvezető. – Petőfi neve még Petrovics Sándorként vagy tucatszor szerepel benne, de Jókai neve is két helyen olvasható, első ízben istentiszteletről hiányzott, illetve leckét mulasztott. Viszont Mikszáth Kálmántól is tudjuk, hogy Jókai betegsége miatt nem várta meg Pápán a tanév végét 1842 nyarán, és a családja annyira megijedt, hogy a bátyja eljött érte, és még a tanév vége előtt hazavitte. Valószínűleg már nem is volt itt Pápán, és ezért került be, hogy nem volt ott az istentiszteleten – árulta el Schilde René.

Gyermekkori rajzfüzetei is eredetiek

Fotó: Haraszti Gábor

A kiállítás részét képezi egy felvételi könyv, melyen ugyanazon az oldalon jegyezte be magát Petrovics Sándor és Jókai Mór is, aki itt még Y-nal írta a nevét, és Móriczként szerepelt. A tárlatban fotók, nyomtatványok, kéziratok, levelek, gyermekkori rajzfüzetei találhatóak illetve A kőszívű ember fiai egyik fejezetének kézirata is. Különlegességnek számít a könyvtári olvasó falán található hatalmas festmény, ami a felnőtt Jókai Mórt ábrázolja, ezt személyesen az író ajándékozta 1887-ben a Református Főiskola képzőtársulatának.