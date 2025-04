Egy drogdílerrel kevesebb

A 37 éves veszprémi férfi 2025. március 10-én délelőtt Veszprémben közlekedett személygépkocsival, amikor a rendőrök igazoltatták. Ennek során új pszichoaktív anyagot találtak nála, illetve az is bebizonyosodott, hogy vezetés előtt kábítószert fogyasztott, a járművet pedig bódult állapotban vezette. Ekkor gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása és a bódult állapotban történt járművezetés miatt - adta tájékoztatásul a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A férfinél talált kristály nevű kábítószer

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

Nem csak fogyasztotta, árulta is a kábítószert

Időközben gyanú merült fel arra, hogy a férfi nemcsak illegális szereket birtokol, hanem kereskedik is velük. Pár nappal később a Veszprémi Rendőrkapitányság egy vásárlójával szemben is intézkedett, aki nem sokkal előtte a férfitől vett új pszichoaktív anyagot, úgynevezett kristályt. További adatszerzést követően, április 16-án kutatást tartottak a férfi lakásán, ahol kábítószer-gyanús anyagokat foglaltak le, majd a férfit őrizetbe is vették és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A szökés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölése érdekében az ügyészség a kábítószer birtoklás és más bűncselekmények miatt korábban már elítélt férfi letartóztatását indítványozta, melynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott, és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés nem végleges.