Két hónap, kétezer eljárás – erre még a drogkereskedők se számítottak!

A kampány célja a drogterjesztői hálózatok felszámolása és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása.

Bajban a kábítószer-terjesztők: nincs menekvés!

Illusztráció: Pexels

Kábítószer-terjesztők: Elég volt!

Több vármegyében is rajtaütéseket végeztek: Gyöngyösön egy nő próbálta megsemmisíteni a drogot a rendőrök érkezésekor, de sikertelenül; Bélapátfalván termesztéshez és elosztáshoz szükséges eszközöket találtak egy férfinál. Hatvanban egy apa és fia birtokában jelentős mennyiségű kábítószert és készpénzt foglaltak le, míg Gyöngyösön két férfinál közel 755 gramm droggyanús anyagot és egymillió forintot találtak. A hatóságok hangsúlyozzák: nemcsak a kábítószert, hanem az abból származó vagyont is elkobozzák, amit társadalmi célokra fordítanak.

– Országosan több száz kilogramm kábítószer került lefoglalásra. Lényegesen csökkent tehát a piacon lévő drog mennyisége. Ez azért is nagyon fontos, mert a fogyasztás csökkenésével a fogyasztók száma is alacsonyabb, s ami nagyon lényeges, kevesebb az újonnan belépő fogyasztó is. Azt gondolom, hogy ez az akciósorozat – amely egyébként ezután is folyamatos lesz – megmutatta, hogy a rendőrség felkészült és alkalmas ennek a rendkívül fontos feladatnak az ellátására.

A kormánybiztos kifejtette, hogy a parlamentben ezen a héten már megtörtént a kábítószer-ellenes törvényjavaslat részletes vitája, a jövő héten szavaznak a képviselők a törvényről. Bővebben a Heol oldalán olvashatnak az ügyről.