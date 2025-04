Kiemelkedő forgalomnövekedést hozhat a húsvéti hosszú hétvége a Balaton régióban

Hozzátették: ugyanakkor a megnövekedett turistaforgalomban jelentős arányt képviselhetnek majd azok, akik csak egy napra látogatnak a környékre és nem feltétlenül vesznek igénybe szálláshelyeket, de több települést is felkeresnek a tó körül.

A közleményben idézik Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint bár a hangsúly gyakran a több napos tartózkodást igénylő vendégeken van, az „egynapos turisták” gazdasági hatása sem elhanyagolható a helyi vállalkozások és a régió egésze számára. Mint írták: a Balaton térsége idén is számos kreatív és látványos húsvéti attrakcióval várja a látogatókat.

Balatonbogláron például egy impozáns, két méter magas és 105 centiméter széles festett tojás csodálható meg. Tapolcán időjárásálló tojásokkal díszítik fel a park fáit, egyedi tojáslugast teremtve, míg a tér központi eleme egy kétméteres, körülbelül 100 kilogrammos, a feltámadást ábrázoló hímestojás lesz.

Húsvéti hosszú hétvége a Balaton régióban

Fotó: Tóth B. Zsuzsanna

Balatonvilágostól nem messze, Enyingen Magyarország legnagyobb húsvéti hímes tojása látható, mely több mint három méter magas és 228 centiméter átmérőjű, valamint egy 3761 valódi tojással díszített alagút is része a látványosságnak.

Balatonalmádiban minden évben több mint 750 kézműves tojás díszíti a fákat, kiegészülve tojáskereséssel és gyermekprogramokkal. A tó számos pontján, így Balatonvilágoson és Balatonföldváron is nyuszifigurák bukkannak fel, csalogató tavaszi hangulatot teremtve – írták.

Kéthely a mintegy 12 ezer darab tojással díszített tojásfájával igazi „húsvéti nyuszifővárosnak” tekinthető. A hatalmas tojások és az ötméteres szalmanyúl mellett világító tojásalagút és nyuszis installációk is várják a látogatókat. A tojásfán üveg, hímzett, fa- és papírtojások egyaránt megtalálhatók, sokukat a somogyi települések címere díszíti, és a látogatók saját készítésű darabokkal is bővíthetik a kollekciót.

Fekete Tamás hozzátette: minden évben számos kulináris és zenei fesztivált is szerveznek a régióban húsvétkor, és egyre több a sportos, az egészség megőrzésével kapcsolatos kezdeményezés is; Siófokon ismét megrendezik a tojás- és nyúlfutamot (#hashtEGG Tojás- és Nyúlfutam) április 20-án, amelyet a szervezők a leggyorsabbak és legviccesebbek futóversenyeként hirdetnek. Itt egyébként tartanak tojásevő- és tojáspucoló versenyt is, mely végén megválasztják a helyi tojáskirályt, a legkisebb „sportolóknak” pedig átadják Füred Kapitány, a balatoni mesehős győzelmi ajándékait is – olvasható a közleményben.