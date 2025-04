Mit üzen a húsvéti hétvége a kínai horoszkóp szerint?

Ez a nap a pihenésről szól

A Jin Föld befelé húz, és azt mondja: lassíts, figyelj, engedd meg magadnak a nyugit. Ha teleetted magad, ne bűntudatot gyárts, hanem teát főzz. A lelkednek most jobban kell egy kis simogatás, mint a testednek egy kardióedzés. Egy rövid délutáni szieszta vagy egy csendes séta igazi húsvéti wellness lehet.

Húsvéthétfő a Jang fém Majom napja: locsolás – és egy kis határozottság

Húsvéthétfőn a Jang Fém Majom energiája olyan, mint egy jól feszülő zakó: határozott, elegáns, és nem tűri a mellébeszélést. Ideje tisztázni, amit régóta kerülgetsz. Akár egy félreértés, akár egy döntés, amit eddig halogattál – ma ott az erő mögötted, hogy kimondj valamit, ami változást hozhat. Ne félj az őszinteségtől, még ha elsőre konfrontatívnak is tűnik, a hosszú távú bizalom épül vele. Ez a nap erősíti a hónap energiáját, amit itt tudsz elolvasni.

Mondd ki, amit érzel!

Ez a nap nem a mézes-mázas húsvéti képeslapok világát idézi – sokkal inkább a „Mondd ki, amit érzel!" típusú romkomokat. Most nem árt, ha tiszta vizet öntesz a pohárba. Ha valami nyomja a lelked, ne hagyd ott pihenni a sonkaszeletek között – mondd el. A bátorság most nemcsak vonzó, de gyógyító is. Ha pedig valakiért ki akarsz állni – akár családon belül, akár szerelemben –, most megvan hozzá az univerzális hátszél, de azért vigyázz, meg ne bánts másokat.

A tested ma jól reagál az aktivitásra

A mai nap kiváló arra, hogy elengedd az álcákat – testileg-lelkileg is. Ha fáradt vagy, ne játszd meg a derűt. Ha viszont tele vagy tettvággyal, akkor ne fogd vissza magad, hanem indulj el futni, táncolni vagy takarítani, menj locsolni – mindegy, csak mozogj! A test ma jól reagál az aktivitásra, főleg, ha célja is van. A belső seriff mellett ott van benned a gyógyító is, csak légy vele őszinte.