A Jin Fém a nemesfémek analógiája, amit a Kígyó tüze csillant meg – így májusban te is ragyoghatsz, akár új ruhákon, külső változásokon keresztül, akár azzal, ahogy megmutatod magad a világnak. Most szeretnénk mások figyelmét elnyerni – nem harsányan, hanem stílusosan. Egy új frizura, egy különleges kiegészítő, egy lakásdekorációs újítás: ezek a látszólag apró részletek most különösen nagy erőt hordoznak. Emellett erősödik bennünk az igény az önfejlesztésre, tanulásra, főleg olyan területeken, ahol az esztétikum és a stílus jelen van: művészetek, divat, lakberendezés – vagy bármi, ami formát ad az érzéseknek. Sőt, lakásfelújítás, tatarozás vagy saját külsőnk megújítása is a hónap fókuszába kerülhet a kínai horoszkóp szerint.

Kínai horoszkóp: május a Jin Fém Kígyó hónapja. Most nem kell ordítani, hogy meghalljanak, elég, ha ragyogsz!

Illusztráció: Bogdán Katalin/AI

Májusi energiák a hivatásban – A hideg fej most aranyat ér

Ez a hónap kiváló a tervezéshez, elemzéshez, rendrakáshoz – legyen szó a munkahelyi rendszerekről vagy a pénzügyi terveidről. Ha valaha is gondolkodtál egy nagyobb változtatáson, most ne cselekedj rögtön, inkább készíts stratégiát. A Kígyó ugyanis szereti a titkos terveket, a Fém pedig a precizitást.

Tipp: Ne hagyd, hogy mások kapkodása magával rántson. Te legyél az, aki hideg fejjel, de meleg szívvel irányít.

Indul a Kínai asztrológia világa című minisorozat! Mi vagyok a kínai horoszkóp szerint?

1. rész: Tévhitek, amiket ideje elengedni: Mi vagyok a kínai horoszkóp szerint? Valószínűleg te is hallottad már ezt a mondatot, vagy épp te kérdezed magadtól. A legtöbben úgy gondolnak a kínai asztrológiára, mint egy egzotikus horoszkópra, ahol minden évhez tartozik egy állatjegy, és ez az, ami jellemzi őket, de valójában ez csak a jéghegy csúcsa! A születési éved állatjegye csak egyetlen oszlopa annak az összetett rendszernek, amit a kínai horoszkóp valójában jelent. Ez az évoszlop a külső világ, a társadalom, a családi háttér energiáit tükrözi, de nem ez mondja meg igazán, hogy milyen vagy. Például idén a Jin Fa Kígyó éve van, tehát aki idén született, annak az évoszlopában Jin Fa Kígyó szerepel, de ez nem ad teljes képet róla. Miért nem elég az évjegy? Mit jelent az önelem? A kínai horoszkópot négy pillér (vagy oszlop) alapján számítjuk ki: ezek az év, hónap, nap és óra. Ezek mindegyike tartalmaz egy elemet és egy állatjegyet, így összesen nyolc „karaktert” hordoz a személyes képlet.

Képzeld csak el: lehet, hogy valaki ugyanabban az évben született, mint te, de teljesen más személyiség, pont azért, mert minden ember képlete 8 tagból áll – ez rengeteg variáció, és abból csak egy közös (az év). Ha már egyet mindenképpen ki kellene ragadni, az nem az év, hanem a napod eleme, ugyanis ez az, ami a 8 tag közül a legjobban tükrözi a személyiséged esszenciáját. Ezt nevezzük önelemnek. Itt tudod megnézni az önelemedet. (A minisorozat következő részében a kínai asztrológia történetét és az 5 elemes rendszer kapcsolatát mutatom be.)

Májusi szerelem – A titkok vonzóbbak, mint a harsány vallomások

A Kígyó hónapjában nem a nagy, romantikus gesztusok lesznek a középpontban, hanem a tekintetek, az apró gesztusok, a kimondatlan szavak. Most azokkal mélyülhetnek a kapcsolatok, akik hajlandóak a felszín alá látni. Ha párkapcsolatban élsz, itt az idő egy jó beszélgetésre vagy egy csendes összebújásra, amikor végre nem kell szerepet játszanotok. Ha keresed a szerelmet, figyelj a részletekre: nem biztos, hogy a leghangosabb lesz az, aki a leginkább neked való.

Tipp: Most a minőség számít, nem a mennyiség – és ez nemcsak a randikra igaz.

Egészség májusban – Kevesebb agyalás, több ösztön

A Jin Fém Kígyó hajlamos túl sokat agyalni – főleg akkor, ha változni akarunk, de nem tudjuk, hogyan fogjunk hozzá. Májusban az ösztönökre kellene hagyatkozni, nem a túlgondolt tervekre. Kevesebb gondolat, több cselekvés. Ez az időszak tökéletes a testi-lelki megújulásra, de csak akkor, ha nem blokkoljuk le magunkat állandó analizálással. A Jin Fa Kígyó évének energiái most egybeolvadnak a havi energiákkal, így nagyszerű időzítés ez a fejlődésre, tanulásra, akár új készségek elsajátítására is.