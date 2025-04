Mennyi kismotor zümmöghet Veszprémben és a vármegyében?

A kismotorok – vagy ahogy sokan ismerik őket, a robogók és segédmotoros kerékpárok – igazi áldásnak számítanak a sűrű városi forgalomban és a rövidebb távok leküzdésében. Könnyű manőverezhetőségük, alacsony fenntartási költségük és parkolási előnyeik miatt hamar belopták magukat sokak szívébe. Veszprém sem kivétel: a dombos utcákon és a nyüzsgő belvárosban egyre gyakrabban tűnnek fel ezek a zümmögő kis járművek.

Kismotorok Veszprém belvárosában

Fotó: archív / Fülöp Ildikó

De vajon hányan is vannak? Ez a kérdés olyan, mint a szél – érezzük a jelenlétüket, de nehéz megragadni őket. A hivatalos statisztikák, például a Központi Statisztikai Hivatal adatai nem különítik el a kismotorokat, egy kalap alá veszik őket a „motorkerékpárok” kategóriában a nagyobb, erősebb gépekkel. Így a pontos szám, amely megmutatná, hány kismotor rója Veszprém vármegye és Veszprém város útjait, rejtve marad.

Nehéz feltérképezni a kismotorokat

De miért is ilyen nehéz feltérképezni a kismotorokat? Ennek több oka is van. Egyrészt, nyilvántartásuk nem mindig különül el a nagyobb motoroktól. Másrészt, ezek a kisebb értékű járművek gyakrabban cserélnek gazdát, ami tovább bonyolítja a követhetőséget. És ne feledkezzünk meg azokról sem, amelyek csak a kert végében vagy magánterületen zümmögnek – és sosem kerülnek be a hivatalos forgalomba.

Bár a pontos szám homályban marad, jelenlétük megkérdőjelezhetetlen. Diákok suhannak velük otthon és iskola között, futárok juttatják el rajtuk villámgyorsan a csomagokat, és sokan választják őket a napi bevásárláshoz vagy a munkába járáshoz. A város lüktetésének szerves részévé váltak.

Robogók a veszprémi várban

Fotó: Archív / Nagy Lajos

Egy 2018-as adat, amely Veszprém fenntartható energia- és klíma akciótervében szerepel, 992 darab motorkerékpárt említ – ám ez a szám a kismotorokat és a nagymotorokat egyaránt magában foglalja. Csupán halvány iránymutatás, nem több.

Talán egyszer eljön az idő, amikor már nemcsak halljuk és látjuk őket, hanem pontosan meg is számolhatjuk. Addig is marad a megfigyelés és a becslés: a kismotorok velünk vannak, fürgén és praktikusan róják az utakat, színesítve a városi és a vármegyei közlekedés képét.