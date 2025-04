Az utolsó kosárfonó – Élő mesterség Bakonyjákón

Csatlós József 1933. szeptember 26-án született Perényben, a mai Szlovákia területén. Édesapja 16 éves korában elhunyt, így hamar magára kellett vállalnia a családfenntartó szerepét, nem sokkal ezután sajátította el a kosárfonás tudományát.

Csatlós József kisujjában van a kosárfonás tudománya

Fotó: Haraszti Gábor

A kosárfonás egyik titka a megfelelő vessző

Soha nem ijedt meg a kétkezi munkától, először szénbányában dolgozott, majd a mezőgazdaságban kezdett dolgozni. 70 (!) éve nős, feleségével évtizedek óta Bakonyjákón él, hét unokája és két dédunokája van – meséli büszkén. De honnan jött a kosárfonás? – kérdezem Józsi bácsitól.

– Mikor Bakonyjákóra telepítettek bennünket, a helyi, sváb embereknél láttam, hogy kosarat kötnek, köztük volt a szomszédom is, úgy voltam vele, szeretném én is megtanulni, hiszen hasznos tárgy a ház körül. Hamar elsajátítottam a technikát, néztem, hogy a többiek hogy csinálják és már tudtam is, hogy mi a fortélya. A jó kosár titka a megfelelő vessző, ami itt nálam a kert végében megterem. Kiválogatom a legjobbakat, azokat, melyek jól hajlanak, egyforma méretre vágom, meghasítom és elkészítem a fenekét. Ezután következik az oldalfalak fonása és a kosár leszegése. Ha minden rendelkezésre áll, egy nap alatt egyet könnyedén elkészítek, nem kapkodok, miért is tenném? – mondta mosolyogva.

"Először a kosár fenekét kell elkészíteni"

Fotó: Haraszti Gábor

Józsi bácsi kiemelte, eladásra nem készít kosarakat, kizárólag ajándékba és szívességből.

– Fiatal koromban is szerettem már dolgozni, mindig elfoglaltam magam. Fiatalon a családi gazdaságot vezettem, majd be kellett lépni a termelőszövetkezetbe. Gazdálkodtam tehenekkel, marhákkal, szántottam, vetettem, arattam, bikát is hizlaltam, amit olasz kereskedők vettek meg. Ez nem most volt, van annak már vagy 40-50 éve. Vállaltam ácsmunkát, építettem tehénistállókat, voltam magtáros, gatteros is. Mindenre fogékony voltam, ott és azt dolgoztam, amit és ahol kellett. Ezt a kosárfonást is azért csinálom, mert leköt, hasznos időtöltés, csak azt sajnálom, hogy ma már alig találni olyan embert rajtam kívül, aki megőrizné és tovább tudná adni ezt a hagyományt. Volt próbálkozás itt a faluban, kosárfonó szakkört hirdettek, ahol a helyiek elsajátíthatták volna a mesterség alapjait, de nem volt jelentkező, pedig jó lenne életben tartani ezt a kézműves tudást. Én, ameddig egészségem engedi, megteszem ezt – mondta búcsúzóul a 92 esztendős Csatlós József.