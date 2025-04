Gyász 17 órája

Üres lesz nélküle a part – búcsú Kovács-Molnár Dórától

Megérkezett a tavasz, és vele együtt a várakozás is: hamarosan kinyitnak a strandok, közeleg a balatoni nyár. Csopakon is indul a szezon – de idén valami örökre megváltozik. Hiányozni fog valaki, aki eddig mindig ott volt. Kovács-Molnár Dóra több mint két évtizeden át volt a csopaki strand biztos pontja. Most először nélküle nyit ki a kapu – számolt be róla a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) és ÖTE közösségi oldalán.

Gyászol Csopak: elhunyt a legendás vízimentő. Kovács-Molnár Dóra 2000 óta minden évben szolgálatot teljesített a parton. Nemcsak dolgozott ott – a strand az „övé" volt. Ismerte minden szegletét, minden árnyékos padját, minden víz alatti buckáját. A vendégeknek, akik hallották a szót, hogy vízimentő, ő jutott eszükbe először. Nyugalmat sugárzott, biztonságot adott – ahogy csendesen, figyelmesen járta a partszakaszt, mindenki tudta: jó kezekben, biztonságban van. Elhunyt Kovács-Molnár Dóra

Fotó: VMSZ és ÖTE/Facebook Kovács-Molnár Dóra imádta a Balatont Szolgálat előtt és után gyakran osztott meg képeket a partról. Balaton-fotói nála nemcsak tájképek voltak – emlékek, pillanatok, és főként szeretet. A természet és az emberek iránti szeretet, ami végigkísérte egész életét. Kovács-Molnár Dóra nemcsak vízimentő volt, hanem pedagógus is – angol–kémia szakos tanárként dolgozott, és ezt a tudását is magával hozta a partra. Az új kollégák számára mentor volt, biztonságot jelentett, példát mutatott. Tőle lehetett tanulni – nemcsak szakmailag, hanem emberségből is. Soha nem maradt ki egyetlen eseményből sem. Jótékonysági futások, közösségi rendezvények, vízimentő akciók – mindig ott volt. Lelkes volt, aktív, mindig az elsők között jelentkezett, ha tenni kellett valamiért. Mindenki számíthatott rá – és most fájó űrt hagy maga után. A csopaki strand újra kinyit, de már másként. A víz, a part, a napfény ugyanaz marad, de egy hang, egy mosoly, egy biztos jelenlét hiányozni fog. Kovács-Molnár Dóra nélkül szegényebb lesz a balatoni nyár.

