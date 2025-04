Kétezer éves kutyalábnyomok Badacsonytomajból

A tégla Badacsonytomajból a Kisfaludy-forrásnál került elő még 1999-ben. Akkor, a római császárkorban frissen formázott agyagon egy kutya sétált át – a mancsnyomát azóta is őrzi.

„Az ember leghűségesebb társa” – ahogyan Caius Plinius Secudus (Idősebb Plinius) római író, polihisztor is fogalmazott az 1. században.

Kutyanyomok a római falazótéglán

Forrás: Nemzeti Régészeti Intézet

Nem tudjuk pontosan milyen fajta lehetett, de nyoma ma is tanúsítja azt a különleges kapcsolatot, amely az ember és a kutya között már az ókorban is létezett. A rómaiak nagyra becsülték hűségüket, ragaszkodásukat és ösztönösségüket – éppúgy, mint ma – mutatja be a Nemzeti Régészeti Intézet videója.